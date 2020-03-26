إحباط بيع 70 طن سكر بالسوق السوداء و30 ألف قفاز ومعقمات منتهية الصلاحية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن ، حملة تموينية مكبرة برئاسة العميد محمد نصحى مدير مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

جاءت الحملة لضبط التجار الغشاشين ومحتكرى السلع التموينية من أجل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير قانونية ، من وراء ذلك ، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 53 قضية تموينية متنوعة ، من بينها ضبط سيارة قيادة المدعو " إبراهيم م ا ع " 47 سنة ، سائق ، ويقيم الدقهلية محملة بـ "70" طن سكر " لبيعها بالسوق السوداء "

وضبط " ياسر ا م م " 50 سنة صاحب محل مستلزمات طبية ، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج ، لحيازته وعرض مستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير ومنتهية الصلاحية ، وتم ضبط عدد 30.000 قفاز معقم و886 عبوة رايل مقاسات و أنبوب حنجرى وجهاز بخار وكيس جمع بول وخيط جراحى وخيط أسنان ومرهم أسود و صابون فنيك .

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 8 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 5" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 6 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و " 4 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 5" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى إدارة منشأة بدون ترخيص وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله.