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أنجيلا ميركل تخضع لفحص كورونا للمرة الثانية على التوالى

الخميس، 26 مارس 2020 09:42 ص
أنجيلا ميركل تخضع لفحص كورونا للمرة الثانية على التوالى انجيلا ميركل
كتب كامل كامل

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خضعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مجددا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الثانية، وقد جاءت نتيجتها سلبية للمرة الثانية، حسبماء جاء في قناة "سكاى نيوز".

كانت ميركل قيد حجر صحي منذ، الأحد، بعد علمها بأن طبيبا أعطاها لقاحا قبلها بيومين أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب ميركل، الأربعاء، أن المستشارة (65 عاما) جاءت نتيجة فحصها مرتين سلبية وستخضع لفحص إضافي الأسبوع المقبل.

وصرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل أنها مستمرة في عملها من المنزل، ويتضمن ذلك المشاركة في اجتماعات من عن بعد مع قادة العالم.

ويشارك وزير المالية أولاف شولز نائبًا عنها فى جلسة البوندستاج المنعقدة اليوم،  لمناقشة حزمة مساعدات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في مواجهة الصدمات المتعلقة بفيروس كورونا، وهى عبارة عن مساعدات بقيمة 750 مليار يورو (814 مليار دولار)  لتخفيف  التأثير المباشر لتفشي وباء كورونا.

وتوقفت أنجيلا ميركل عن عادتها  اليومية فى التسوق والخروج من المنزل، لحين انتهاء مدة العزل الصحى لها، واستكمال الفحوصات النهائية للتأكد النهائى من سلامتها.

كما التقت المستشارة الألمانية قبل ساعات من قرار عزلها برؤساء حكومات الولايات الألمانية، للاتفاق على وسيلة لمنع المواطنين الألمان من الخروج والتزام تعليمات الصحة العامة، خاصة بعد أن اختلف البعض حول آلية فرض الحظر، واعتبار البعض الآخر هذا القرار من قبيل تقييد حرية الإنسان.

وخرجت المستشارة بعدة قرارات وإجراءات أكثر صرامة تطبق بحزم على مدار أسبوعين فى كافة الولايات، حيث أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، أنّ التجمعات في الأماكن العامة، والتي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة "أسبوعين على الأقل" في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحفى لها قبل دقائق من إعلان عزلها،  أنّه يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، موضحة انّ المطاعم وصالونات الحلاقة ستغلق أبوابها.

وناشدت ميركل الناس في ألمانيا الامتثال لقيود التواصل الجديدة. وقالت : "من فضلكم شاركوا جميعا فى الالتزام بهذا الأمر. اظهروا تعقلا وتعاطفا".

 


ميركل

المانيا

المستشارة الالمانية

فيروس كورونا

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