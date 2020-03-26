اليوم السابع
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أمن دمياط يوضح مواعيد حظر التجوال للمواطنين بعد كثرة التساؤلات

الخميس، 26 مارس 2020 02:33 م
أمن دمياط يوضح مواعيد حظر التجوال للمواطنين بعد كثرة التساؤلات حظر التجوال
دمياط معتز الشربينى

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أصدرت مديرية أمن دمياط بيانا توضيحيا لمواعيد الحظر التى حددها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا، وذلك بعد كثرة تساؤلات المواطنين. وتضمن البيان أن مواعيد  حظر التجوال يكون بدءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة صباح اليوم التالى، وغلق المحلات التجارية جميعها عدا المنشآت المستثناه وهى الصيدليات و المنشآت الطبية و محلات السلع التموينية و محطات الوقود .وبالنسبة للمواطنين يستثنى الأطباء و العاملين بمجال الصحة والشرطة والقوات المسلحة والحالات الانسانية والطارئة التى تترائى لمأمور الضبط القضائى.

 

وبالنسبة ليومى الجمعة والسبت الحظر بدءا من السابعة مساءا و حتى صباح اليوم التالى على أن يكون إغلاق كامل لجميع المحلات والمنشآت التجارية على مدار اليوم الكامل و تكون حركة المواطنين عادية بعيدا عن وقت الحظر.

 

جدير بالذكر أنه أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، أنه تم البدء بتطبيق قرار حظر التجول بحسم، وكان هناك استجابة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات، وتم مراعاة الحالات الاستثنائية التى يتم تسييرها، مشدداً على الحرص أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادى، وكذا توفير المستلزمات للمواطنين.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد عقد اجتماع الحكومة بتقنية الفيديو كونفرانس، ليُعطى رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها فى تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لاسيما فى ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمى، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطنى، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائى على القطاعات.

 

وأوضح مدبولى أن القرارات التى أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الاختلاط، الأمر الذى يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر فى الوقت ذاته حركة الاقتصاد بصورة كبيرة، خاصة فى العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضرورى جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.


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