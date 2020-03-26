أمطار خفيفة على الإسكندرية وسماء ملبدة بالغيوم

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية ظهر اليوم هطولة أمطار خفيفة فى شكل رذاذ على مناطق متفرقة من المحافظة ، خاصة غرب الإسكندرية ، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة وسماء ملبدة بالغيوم .

وقد حذرت محافظة الإسكندرية ، المواطنين من إحتمالية تعرض المحافظة لعاصفة نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، إعتباراً من اليوم الخميس، وأشارت محافظة الإسكندرية ، أن هذا التحذير يأتى فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الإسكندرية ، وحرصا على صحة المواطنين خاصة مرضى حساسية الصدر والرمد .



وأشار بيان المحافظة ، إلى أنة نظرا لاحتمالية تعرض المحافظة لعاصفة نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، إعتباراً من فجر الخميس 26 مارس حتى فجر الجمعة 27 مارس الجارى ، بناءا على البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية .



وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخى الحذر ، وضرورة تجنب الخروج بقدر المستطاع وفى المقام الأول لمرضى حساسية الصدر والرمد من التعرض لهذا الطقس ، عدم ركن السيارات تحت لوحات الإعلانات والأشجار ، والقيادة ببطئ ، عدم الوقوف اسفل البلكونات القديمة والمتهالكة ، و التأكد من تثبيت ووضع اللافتات واللوحات الكائنة خارج المبانى والتأكد من خلو الأسطح من أى أشياء حتى لا تؤدى العواصف المتوقع حدوثها الى أضرار للغير



وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على شركة نهضة مصر بالمداومة على أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسية والجانبية





وأكد الشريف على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة خلال أعمال التطهير، والإلتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية. واصفا إياهم بجنود النظافة، وذلك فى إطار حرص محافظ الاسكندرية على سلامة عمال النظافة بالإسكندرية وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم. مقدمًا الشكر لهم على المجهودات التى بذلوها خلال الفترة الماضية



