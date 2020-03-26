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ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في برلين إلى 1645 حالة

الخميس، 26 مارس 2020 01:07 ص
ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في برلين إلى 1645 حالة كورونا يهيمن على الأجواء فى ألمانيا
أ ش أ

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أعلنت إدارة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ الألمانى، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى العاصمة برلين إلى 1645 شخصًا، بزيادة 220 حالة إصابة عن أمس الثلاثاء.
وأشارت الإدارة إلى تسجيل رابع حالة وفاة بسبب كورونا في برلين، لرجل يبلغ من العمر 83 عامًا كان مصابًا بأمراض سابقة.
ولفتت الإدارة إلى أنه تم علاج 208 مرضى في المستشفيات، 38 منهم تم علاجهم في وحدة العناية المركزة، مبينة أن جميع الأشخاص الآخرين تم عزلهم في منازلهم.
وفي سياق متصل، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن نتيجة الاختبار الثاني للتحقق من إصابة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بفيروس كورونا جاءت سلبية، فيما تواصل ميركل عملها من المنزل بعد إخضاع نفسها للحجر الصحي.
يُذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ حتى مساء اليوم الأربعاء 37 ألفًا و323 حالة، من بينها 4332 حالة جديدة اليوم، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 206 حالات، من بينها 47 حالة وفاة اليوم


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