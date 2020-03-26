اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 12:34 م
خالد صلاح
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أسعار النفط تتراجع مع انكماش الطلب لكن التحفيز يكبح الانخفاض

الخميس، 26 مارس 2020 11:53 ص
أسعار النفط تتراجع مع انكماش الطلب لكن التحفيز يكبح الانخفاض ناقلة نفط
رويترز

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انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، عقب مكاسب حققتها على مدى ثلاثة أيام، إذ فاقت احتمالات تضاؤل سريع للطلب بسبب قيود السفر وعمليات العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا أثر الآمال المعلقة على تحفيز أمريكي طارئ بقيمة تريليوني دولار سيدعم الأنشطة الاقتصادية.
 
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 2.3 % إلى 26.75 دولار للبرميل.
 
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو ما يعادل 3.2 % إلى 23.71 دولار للبرميل، والخامان القياسيان منخفضان بنحو 60% منذ بداية العام الجاري.
 
ودعم مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع أمس الأربعاء مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار يهدف لمساعدة العاملين العاطلين والصناعات المتضررة من وباء فيروس كورونا.
 
لكن في ظل انكماش سريع للطلب وارتفاع الإنتاج، فإن آفاق النفط تظل قاتمة.
 
وذكرت آي.إتش.إس ماركت أن الطلب العالمي على النفط سينكمش بأكثر من 14 مليون برميل يوميا في الربع الثاني وفقا لتقديراتها مما سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في المخزونات.
 
في الوقت ذاته، فإن انهيار اتفاق لكبح الإمدادات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، من المقرر أن يؤدي لارتفاع إمدادات النفط، إذ تعتزم السعودية تصدير ما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو.
 
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.6 مليون برميل في أحدث أسبوع، بما يمثل زيادة للأسبوع التاسع على التوالي.
 
وانخفضت إمدادات المنتجات، وهي مؤشر على الطلب الأمريكي، نحو 10% إلى 19.4 مليون برميل يوميا وفقا لما أظهرته بيانات الإدارة.

أسعار النفط

فيروس كورونا

النفط

مجلس الشيوخ الأمريكي

أوبك

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