أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 26 - 3 -2020 للتحديث 10 مساء

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 26 -3 -2020.



إيقاف تداول 44 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 44 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لتطوير صناعة البناء، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، المتحدة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، جلاكسو سميثكلاين، حى بى اوتو، القاهرة للدواجن، القناة للتوكيلات الملاحية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر لصناعة الكيماويات، أسمنت سيناء.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الاستثمار العقارى العربى، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، المنصورة للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصينى، شركة النصر للأعمال المدنية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العبور للاستثمار العقارى، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، بنك قناة السويس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العامة لصناعة الورق-راكتا، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، المصرية لخدمات النقل، الإسكندرية للخدمات الطبية، رواد السياحة.



البورصة تخسر 600 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 539.915 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 234.3 مليون ورقة مالية بقيمة 673.8 جنيه، عبر تنفيذ 24.6 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.26% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.56%، والعرب على 6.19% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.47%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 183.6 ألف جنيه، 155.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 19.1 مليون جنيه، 140.5 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 9912 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11280 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3692 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 959 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1036 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.10%.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.708 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%

- العامة لمنتجات الخزف والصينى بسعر إغلاق 1.818 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.58%

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 3.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.40%

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.92%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 34.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.87%

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.377 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.81%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 6.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.37%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 7.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.89%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.62%