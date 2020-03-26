اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 04:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أسباب إجراء قسطرة القلب ونصائح قبل الاختبار

الخميس، 26 مارس 2020 03:00 ص
أسباب إجراء قسطرة القلب ونصائح قبل الاختبار فحوصات القلب-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قسطرة القلب من الإجراءات التى تستخدم لتشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يتم إدخال أنبوب رفيع فى الشريان بـ الوريد فى الذراعين أو العنق ويتم توصيله عبر الأوعية الدموية بالقلب.

 وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإنه خلال إجراء قسطرة القلب يتم إعطاء المريض بعض الأدوية التى تساعد على الاسترخاء ، ومن الأسباب التى يجب فيها يتم فيها اللجوء لـ عمل قسطرة القلب

لماذا يتم إجراء قسطرة القلب

1:لتحديد موقع ضيق أو انسداد الأوعية الدموية التى تسبب ألم شديد فى الصدر.

2:قياس مستوى الضغط والأكسجين فى أجزاء مختلفة من القلب .

3:للتحقق من وظيفة ضخ القلب.

4:أخذ عينة من الأنسجة الموجودة بالقلب والتىتسمى"خزعة".

5:لتشخيص عيوب القلب الموجودة منذ الولادة.

6:للبحث عن مشاكل صمامات القلب.

7:لتوسيع الشريان الضيق مع وضع دعامة لبعض الحالات.

8:إغلاق الثقوب في القلب  وإصلاح العيوب الخلقية  الأخرى.

9:إصلاح صمامات القلب أواستبدالها

10:فتح صمامات القلب الضيقة والتى تسمى (رأبالصمامالبالوني)

11:علاج عدم انتظام ضربات القلب  من خلال ا لاستئصال.

12:إغلاق جزء من القلب لمنع الجلطات الدموية.

وهناك بعض المضاعفات التى تسببها قسطرة القلب فى بعض الأحيان ومنها " الكدمات، النزيف، النوبة القلبية، السكتة الدماغية، تلف الشريان والقلب، ردود أفعال تحسسية تجاه الصبغة والدواء،تلف الكلى، عدوى، جلطات دموية".

لذلك ذكر الموقع  طرق الاستعداد لإجراء قسطرة القلب منعا لحدوث أى مشاكل وهى:

ازاى تستعد لاجراء قسطرة القلب
 

1:ينصح بعدم تناول الطعام أو الشراب قبل موعد الاختبار بـ 6 ساعات، وذلك تحت إشراف الطبيب.

2:اذا كنت مريض سكر فلا بد من استشارة الطبيب لمعرفة مواعيد الأنسولين والأوقات المسموحة.

3: ابتعد عن تناول أى أدوية قبل  اجراء العملية .

 

 


قسطرة القلب

فحوصات

القلب

مشاكل القلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

أول فيديو لكارثة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة

أول فيديو لكارثة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة

دليل الطلاب للتعلم من المنزل خلال فترة توقف الدراسة.. تعرف عليه

دليل الطلاب للتعلم من المنزل خلال فترة توقف الدراسة.. تعرف عليه

صور.. أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

صور.. أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

السكة الحديد: 32 قطارًا "ذهاب وعودة" بين القاهرة والإسكندرية يوميًا طوال أيام الحظر

السكة الحديد: 32 قطارًا "ذهاب وعودة" بين القاهرة والإسكندرية يوميًا طوال أيام الحظر

تعرف على إرشادات المرور لمواجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

تعرف على إرشادات المرور لمواجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

كورونا يصيب رئيس جامعة هارفارد وزوجته ويوقف الدراسة للطلاب ويحولها أون لاين

كورونا يصيب رئيس جامعة هارفارد وزوجته ويوقف الدراسة للطلاب ويحولها أون لاين

الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

الصحف المصرية.. مصر تفتح خزائنها لمواجهة الوباء.. المصريون فى خندق واحد لمواجهة كورونا.. السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع سلفاكير: دعم مصرى لعملية السلام بجنوب أفريقيا.. الصحة:21 حالة وفاة بكورونا وشفاء 92 مواطنًا

الصحف المصرية.. مصر تفتح خزائنها لمواجهة الوباء.. المصريون فى خندق واحد لمواجهة كورونا.. السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع سلفاكير: دعم مصرى لعملية السلام بجنوب أفريقيا.. الصحة:21 حالة وفاة بكورونا وشفاء 92 مواطنًا

أمين دينية البرلمان: خذوا معلوماتكم من المصادر الرسمية.. واحذروا صفحات الإخوان

أمين دينية البرلمان: خذوا معلوماتكم من المصادر الرسمية.. واحذروا صفحات الإخوان

فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة