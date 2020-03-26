أسباب إجراء قسطرة القلب ونصائح قبل الاختبار

كتبت نهير عبد النبى

قسطرة القلب من الإجراءات التى تستخدم لتشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يتم إدخال أنبوب رفيع فى الشريان بـ الوريد فى الذراعين أو العنق ويتم توصيله عبر الأوعية الدموية بالقلب.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإنه خلال إجراء قسطرة القلب يتم إعطاء المريض بعض الأدوية التى تساعد على الاسترخاء ، ومن الأسباب التى يجب فيها يتم فيها اللجوء لـ عمل قسطرة القلب

لماذا يتم إجراء قسطرة القلب



1:لتحديد موقع ضيق أو انسداد الأوعية الدموية التى تسبب ألم شديد فى الصدر.

2:قياس مستوى الضغط والأكسجين فى أجزاء مختلفة من القلب .

3:للتحقق من وظيفة ضخ القلب.

4:أخذ عينة من الأنسجة الموجودة بالقلب والتىتسمى"خزعة".

5:لتشخيص عيوب القلب الموجودة منذ الولادة.

6:للبحث عن مشاكل صمامات القلب.

7:لتوسيع الشريان الضيق مع وضع دعامة لبعض الحالات.

8:إغلاق الثقوب في القلب وإصلاح العيوب الخلقية الأخرى.

9:إصلاح صمامات القلب أواستبدالها

10:فتح صمامات القلب الضيقة والتى تسمى (رأبالصمامالبالوني)

11:علاج عدم انتظام ضربات القلب من خلال ا لاستئصال.

12:إغلاق جزء من القلب لمنع الجلطات الدموية.

وهناك بعض المضاعفات التى تسببها قسطرة القلب فى بعض الأحيان ومنها " الكدمات، النزيف، النوبة القلبية، السكتة الدماغية، تلف الشريان والقلب، ردود أفعال تحسسية تجاه الصبغة والدواء،تلف الكلى، عدوى، جلطات دموية".

لذلك ذكر الموقع طرق الاستعداد لإجراء قسطرة القلب منعا لحدوث أى مشاكل وهى:

ازاى تستعد لاجراء قسطرة القلب



1:ينصح بعدم تناول الطعام أو الشراب قبل موعد الاختبار بـ 6 ساعات، وذلك تحت إشراف الطبيب.

2:اذا كنت مريض سكر فلا بد من استشارة الطبيب لمعرفة مواعيد الأنسولين والأوقات المسموحة.

3: ابتعد عن تناول أى أدوية قبل اجراء العملية .