اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

الخميس، 26 مارس 2020 01:38 ص
أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن ترامب
كتبت نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مجددًا، شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومًا حادًا على شبكة سى إن إن الأمريكية، متهمًا إياها بنشر الأخبار الكاذبة وتضليل الرأى العام.


وخلال مؤتمره اليومى لاستعراض تطورات انتشار وباء كورونا، هاجم ترامب مراسلة الشبكة الشهيرة، ردًا على ما نشرته، حيث قالت الشبكة الأمريكية إنه بالتشاور مع عدد من الخبراء فى مجال الصحة العامة، كما تلقت بعضًا من المعلومات التوجيهية من منظمة الصحة العالمية توصلت إلى أن مسمى "الفيروس الصينى" الذى يستخدمه ترامب يعتبر وصمة عار كما أنه غير دقيق.

وصرح ترامب بأنه قرر التوقف عن ربط فيروس كورونا بالصين، وهو ما فعله سابقًا عن طريق استخدام مصطلح "الفيروس الصينى".

وفقًا لتقرير الـ"سى إن إن"، أكد ترامب أيضًا أنه بدأ فى استخدام مصطلح "الفيروس الصينى" بعد أن اتهمت وسائل الإعلام الصينية الجنود الأمريكيين بنشر الفيروس، ووصف المؤسسة الإعلامية التى نشرت المعلومات بأنها منصة تمثل جهازًا لأبرز الشخصيات فى الحكومة الصينية.

وذكرت فى وقت سابق، أن مسئولًا صينيًا بارزًا روج لنظرية مؤامرة مفادها أن الجيش الأمريكى كان بإمكانه إحضار فيروس كورونا الجديد إلى الصين ولم ينشأ فى مدينة ووهان الصينية.

وطالما هاجمت شبكة سى إن إن الأمريكية إدارة الرئيس ترامب، وتبنت بشكل واضح مواقف الحزب الديمقراطى الذى يسيطر على غالبية مقاعد مجلس النواب.

وهاجم ترامب، قناة CNN ووصف أخبارها بالوهمية والمزيفة، موضحًا أنه يومه امتلاء بالاجتماعات، حيث العمل للحفاظ على أمان الولايات المتحدة الأمريكية هو اولويته

وقال دونالد ترامب: "أسمع الأخبار المزيفة من قناة سى إن إن، ذكرت للتو أننى معزول فى البيت الأبيض، متسائلة بصوت عالٍ، "متى ستعود الحياة إلى طبيعتها؟".. هل يعتقد أحد ذلك حًقا؟ لم يكن هناك تسريب، فهم اختلقوا. إنهم فاسدون وأخبارهم مزيفة".

وأضاف: "لقد امتلأت بالاجتماعات طوال اليوم، ليس لدى وقت للغباء. نحن نعمل على مدار الساعة للحفاظ على أمان أمريكا!".


الولايات المتحدة

ترامب

وباء كورونا

اخبار

اخبار عاجلة

شبكة سى ان ان

اليوم السابع بلس

قناة CNN

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على استعدادات المرور لموجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

تعرف على استعدادات المرور لموجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

كورونا يصيب رئيس جامعة هارفارد وزوجته ويوقف الدراسة للطلاب ويحولها أون لاين

كورونا يصيب رئيس جامعة هارفارد وزوجته ويوقف الدراسة للطلاب ويحولها أون لاين

الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

الصحف المصرية.. مصر تفتح خزائنها لمواجهة الوباء.. المصريون فى خندق واحد لمواجهة كورونا.. السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع سلفاكير: دعم مصرى لعملية السلام بجنوب أفريقيا.. الصحة:21 حالة وفاة بكورونا وشفاء 92 مواطنًا

الصحف المصرية.. مصر تفتح خزائنها لمواجهة الوباء.. المصريون فى خندق واحد لمواجهة كورونا.. السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع سلفاكير: دعم مصرى لعملية السلام بجنوب أفريقيا.. الصحة:21 حالة وفاة بكورونا وشفاء 92 مواطنًا

أمين دينية البرلمان: خذوا معلوماتكم من المصادر الرسمية.. واحذروا صفحات الإخوان

أمين دينية البرلمان: خذوا معلوماتكم من المصادر الرسمية.. واحذروا صفحات الإخوان

فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

صور.. المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارًا لبدء حركة القطارات

صور.. المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارًا لبدء حركة القطارات

فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

محافظة القاهرة: غلق سوق التمور بالساحل فى فترات تطبيق الحظر فقط

محافظة القاهرة: غلق سوق التمور بالساحل فى فترات تطبيق الحظر فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة