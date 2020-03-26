أحياء الإسكندرية تشن حملات مكثفة للتصدى للبناء المخالف.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية من حملات التصدى لظاهرة البناء المخالف، وذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة مافيا البناء المخالف بشتى أحياء المحافظة، وذلك بالتوازى مع تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث شن حى ثان المنتزة تحت قيادة الدكتور ياسر الجندى رئيس الحى، حملة فورية من خلال وحدة التدخل السريع بالحى.

وقد تم خلال الحملة فك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق العاشر علوى بالعقار الكائن بشارع أسكوت المتفرع من شارع 45 الدولى، فضلا عن التحفظ على كمية من حديد التسليح من موقع الأعمال، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة.

وأعلن حى العجمى التصدى بكل حسم وحزم لأى محاولات بناء مخالف بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية وتحقيقا للردع، حيث تم إزالة عدد اثنين دور مخالف الرابع والخامس البيطاش بيانكى مدخل عمر افندى آخر شارع البشوات.

كما تم أيضا التحفظ على خلاطة صب خلف مساكن الصينية، وفك شدة أعمدة خشبية فى المهد خلف مساكن الصينية فى وجود وحدة التدخل السريع ومفتش المتابعة و رئيس قطاع الهانوفيل قبلى.

وأكد السيد موسى رئيس حى العجمى، أن الحى لن يشغله تنفيذ قرارات محاربة فيروس كورونا عن التصدى لمخالفات البناء بدون ترخيص، وناشد المواطنين الالتزام بالتعليمات لأنه لن يهنأ مخالف على الإطلاق بمخالفته وسيتم التصدى لأى أعمال من هذا القبيل.

ووفقا لتعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان بشن حملات لإزالة الفورية وإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحى ولحماية أرواح المواطنين، شن الحى حملة مكبرة فى وجود رئيس وحدة التدخل السريع ووحدة الإزالة وإشغال الطريق بحملة صباحية، حيث أسفرت الحملات عن فك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بعزبة المكرونة قبلى السكة الحديد طريق الهوارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.



التحفظ على مواد البناء



بناء مخالف بالعجمى



هدم المخالف