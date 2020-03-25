87 % من قراء اليوم السابع يؤيدون رد المدارس الخاصة لمصروفات الفصل الثاني

أيد 87% من قراء اليوم السابع مطالبات إعادة المدارس الخاصة مصروفات الفصل الدراسى الثاني لأولياء الأمور مرة أخرى، بعد التعطيل الثاني للدراسة هذا العام، لحماية الأطفال من مخاطر فيروس كورونا.

كان عدد من أعضاء مجلس النواب، طالبوا وزارة التربية والتعليم بعقد اجتماع مع إدارة المدارس الخاصة، لبحث مقترح بشأن رد جزء من مصاريف الفصل الدراسى الثانى لأولياء الأمور خاصة بعد قرار الوزارة الغاء الامتحانات.

وفى هذا الإطار، توقع سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، التنسيق بين الإدارات المالية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وإدارات المدارس الخاصة، خلال الفترة المقبلة فى رد جزء من مصاريف الفصل الدراسى الثانى، ومصاريف الباص، لأولياء الأمور، على أن تخصم هذه المبالغ المالية من مصاريف الفصل الأول من العام الدراسى المقبل، وكذلك مصاريف الباص.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حزمة القرارات التى أصدرها وزير التربية والتعليم بشأن العملية التعليمة كإجراء احترازي لضمان عدم انتشار فيروس كورونا تصب فى إطار الصحة العامة، وتهدف لعدم تفشي الفيروس بين المواطنين، وهناك العديد من دول العالم التى اتخذت إجراءات وفقا لطبيعة الأزمة لديها، وهناك مجموعة من القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها أيضا نتيجة تبعات فيروس كورونا الهدف منها الحفاظ على الاقتصاد المصرى والاستثمار وكذلك الدولة والمواطن فى الوقت نفسه.