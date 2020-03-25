7 فيتامينات مهمة عشان صحة عيونك وحمايتها من الأمراض

كتبت نهير عبد النبى

"العين عليها حارس"، جملة نسمعها دائما عند التعرض لصدمات بالقرب من منطقة العين ولا يحدث لها اى مشكلة، ولكن يجب الاهتمام بصحة العيون والحفاظ عليها من ضعف الرؤية والابصار ومشاكل الشبكية، لذلك يقدم اليوم السابع بعض الفيتامينات الضرورية لصحة العيون وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

فيتامينات هامة لصحة العين



فيتامين أ



يعتبر من أهم الفيتامينات لصحة العيون حيث انها يحميها من ضعف الرؤية والجفاف ، وفى حالة التعرض لنقص فيتامين أ في الجسم يسبب ذلك مشاكل عديدة في العين أبرزها العشى الليلى والمياه البيضاء في العين.

فيتامينه هـ

يحتوى فيتامين هـ على نسبة عالية من الخصائص والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة العيون وحمايتها من تكوين المياه البيضاء أو الإصابة بالجفاف والتهاب الملتحمة.

فيتامين ب



من أبرز الفيتامينات الهامة لصحة العصب البصرى، وتساعد على تقويته وحماية العين من الالتهابات والاحمرار الشديد بها.

فيتامين ب 12



يحتوى فيتامين ب 12 على العديد من العناصر التي تحمى العين من ضعف الابصار ويقلل من احتمالية حدوث اعتلال العين ومشاكل في الرؤية والشبكية.

الاحماض الدهنية



تحتوى الاحماض الدهنية على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهاب التي تحافظ على صحة العين وتحميها من المشاكل وضعف الرؤية.

الزنك

ينصح دائما بالاهتمام بتناول الزنك للحفاظ على صحة العين والرؤية وحمايتها من الالتهابات والاحمرار .

زياكسانثين

وهو من العناصر التي تعمل على تعزيز صحة العين وحمايتها من الضمور البقعى والاجهاد الشديد ويقوى عضلات البصر.