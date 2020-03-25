اليوم السابع
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450 ألفا معرضون للإصابة بـ"كورونا" فى السجون التركية

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:20 م
450 ألفا معرضون للإصابة بـ"كورونا" فى السجون التركية اردوغان
كتب:محمد إسماعيل

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قال ياوز ايدين  الكاتب التركى إن فيروس كورونا يفرض ضرورة إطلاق عدد من السجناء فورا.
 
وأشار في مقال نشره عبر صحيفة "أحوال تركية" إلى أن المخاطر الناتجة عن جائحة فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19) تجعل الإفراج عنهم الآن أولوية ملحّة. 
 
وأوضح أن  المشرّعين الأتراك شرعوا فى إعداد مشروع قانون، قد يسمح بالإفراج عن نحو ثلث السجناء القابعين في السجون التركية حالياً، والبالغ عددهم نحو 300 ألف سجين.
 
وأضاف :"إذا وضعنا حرّاس السجون ومنتسبي الدرك في الحسبان – ويصل عددهم إلى نحو 150 ألفاً – فإننا نتحدث عن نحو 450 ألفا معرّضين لخطر العدوى الجماعية في منشآت السجون."
 
وتابع: السجون التركية مكتظة بشدة، وتعمل حالياً بأكثر من طاقتها الاستيعابية عند نحو 136 في%. 
 
وذكر تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2018 حول تركيا أن "اكتظاظ السجون وتدهور أوضاعها ما زال مصدر قلق كبير".
 
لكن الإجراءات التي اتخذتها السلطات في الآونة الأخيرة لإخلاء بعض الزنازين من أجل الحجر الصحيّ بسبب فيروس كورونا، تعني أن السجون باتت مكتظّة أكثر من أي وقت مضى، حيث وصل عدد السجناء في زنازين مصممة لاستيعاب سبعة سجناء فقط إلى 45 سجيناً في الزنزانة الواحدة."
 
وأضاف :"ألغت وزارة العدل الزيارات المفتوحة والمغلقة في جميع السجون التركية، بسبب انتشار فيروس كورونا. بيد أن حرّاس السجون ما زالوا يحتكون بالمجتمع الأوسع خارج السجون، وهو الأمر الذي يزيد مخاطر انتشار الفيروس، خاصة في ظل ظروف الاكتظاظ الراهنة."
 

كورونا

تركيا

السجون فى تركيا

حقوق الإنسان فى تركيا

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