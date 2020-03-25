43 حالة وفاة بكورونا في صفوف الكوادر الطبية فى إيران

هند المغربي

أفادت وسائل إعلام إيرانيه أن هناك 43 حالة وفاة من مصابي فيروس كورونا في صفوف الكوادر الطبية بإيران، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

وسجلت الصحة الإيرانية 143 وفاة جديدة اليوم، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2077 حالة بسبب فيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن لديها معلومات جديدة تشير إلى أن محافظة جيلان قد تكون بؤرة جديدة لفيروس كورونا بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة ووهان الصينية قبل فرض الحجر الصحي.

وأشار نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، إلى أن المعلومات الأولية الجديدة تفيد بأن "محافظة جيلان، بالإضافة إلى مدينة قم، قد تكون بؤرة جديدة للفيروس، حيث عاد إليها عدد من المواطنين من مدينة ووهان الصينية قبل فرض حجر صحي عليها".

وأضاف أن "تحقيقاتنا لا تزال أولية، ونحن نعمل على جمع مزيد من المعلومات لإعلان النتائج النهائية".

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.