3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

كتب أحمد عرفة

أكد محمد حامد، الخبير فى الشئون الدولية، أن هناك أسبابًا عديدة دفعت الصين للتفوق على كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فى مواجهة فيروس كورونا، وتراجع كبير فى حالات الإصابات بالفيروس فى المقابل ارتفاع ملحوظ فى الإصابات والوفيات بواشنطن ودول القارة العجوز.



وقال الخبير فى الشئون الدولية، لـ"اليوم السابع"، إن الصين لديها خبرة طويلة فى التعامل مع الأزمات الخاصة بالأوبئة خاصة خلال تعملها قبل سنوات مع مرض "سارس"، حيث تمكنت من التغلب عليه وهذا يعد السبب الأبرز فى تغلب الصين على فيروس كورونا بشكل كبير بينما فشلت فيه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف محمد حامد، أن السبب الثانى وراء نجاح الصين فى التعامل مع فيروس كورونا بينما فشلت فيه دول أوروبية أخرى، هو أن الصين ألغت الرحلات مع دول العالم مع انتشار المرض بينما ظلت دول أوروبية أخرى مستمرة فى السياحة خاصة إيطاليا، وهو ما زاد من انتشار الفيروس بشكل كبير.



وأوضح الخبير فى شئون العلاقات الدولية، أن درجة التزام الصينيين بتعليمات القيادات السياسية كانت أعلى من الأوروبيين، وهو ما ساهم فى سرعة سيطرة بكين على الفيروس، بينما على الجانب الأخر لم تستطع دول أوروبية على رأسها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا إيقاف انتشاره حتى الآن.



وفى وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فى بيان مفصل: خرج 504 مرضى مصابين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من المستشفيات يوم أمس فى البر الرئيسى الصينى، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وقالت اللجنة فى تقريرها اليومى إن ما إجماليه 72244 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم حتى نهاية يوم السبت، وتم تسجيل ما اجماليه 81054 حالة اصابة مؤكدة بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى حتى يوم السبت، فيما توفى 3261 شخصا بسبب المرض.



وسجل البر الرئيسى الصينى 45 حالة جديدة وافدة من الخارج مصابة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم السبت، ما يرفع إجمالى الحالات الوافدة إلى 314 حالة، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.