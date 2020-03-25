اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 05:32 م
خالد صلاح
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يونيسف تدعو المجتمع الدولى لمساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:57 م
يونيسف تدعو المجتمع الدولى لمساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة يونيسيف
هند المغربي

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دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، المجتمع الدولى لمساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة لمواجهة أزمة فيروس كورونا فيما أعربت عن قلقها على مستقبل الأطفال جراء أزمة، لافته إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر كثيرة لا سيما مع إغلاق المدارس، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

 

وفى وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أنها أرسلت، من مركز إمداداتها فى كوبنهاجن، شحنة تبلغ ستة أطنان مترية، تشتمل على أقنعة التنفس والبدلات الواقية لدعم عمال الصحة الصينيين العاملين فى مجال الاستجابة لتفشى فيروس كورنا الجديد، وذكرت المنظمة فى بيان لها اليوم الأربعاء وزعته فى جنيف، إلى أن الإمدادات سيتم إرسالها إلى مدينة "ووهان" التى تعد الأكثر تأثرا بالفيروس، كما ستشحن المنظمة كميات أخرى فى الأيام والأسابيع القادمة.

 


الأمم المتحدة

كورونا

يونيسيف

الطفولة

فيروس كورونا

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