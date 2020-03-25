اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

يتعامل باحترام وصاحب صاحبه..غادة والى تسرد مواقف إنسانية جمعتها برئيس الوزراء ×15سنة

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:16 م
يتعامل باحترام وصاحب صاحبه..غادة والى تسرد مواقف إنسانية جمعتها برئيس الوزراء ×15سنة الدكتورة غادة والى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في قاعة الاجتماعات
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثبت الأزمة الأخيرة التى شهدها العالم أجمع، بسبب تفشى وباء كورونا الجديد، لأن الدولة بحكوماتها قادرة على إدارة الأزمات بكل احترافية ومهنية تطمئن المواطنين فى كل أنحاء المحروسة، وكان الدكتور مصطفى مدبولى، على رأس هؤلاء الأبطال الذين نجحوا فى إدارة الأزمة بامتياز.

قرارات الدكتور مصطفى مدبولى، جعلته محط أنظار وإشادة ممن عاصروه وتعاملوا معه عن قرب، حتى أن الدكتورة غادة والىـ مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ووزير التضامن الا جتماعى السابقة، وصفته بأنه المحاب ابن المحارب، الذى نجح فى ظروف شديدة الصعوبة وبهدوء شديد وبدون صخب.

 
ق
 
 
 
90761453_2977938122266995_7800516355999924224_n
 
الدكتورة غادة والى، سردت مواقف إنسانية، جمعتها مع الدكتور مصطفى مدبولى، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى على فيسبوك: "من أكثر من 15 سنة، زاملته فى الأمم المتحدة، خبير تخطيط عمرانى متميز منضبط خلوق، وتابعته وهو يضع خطط واستراتيجيات التوسع العمرانى فى هيئة التخطيط العمرانى، ثم خبيرا إقليميا ودوليا فى الأمم المتحدة".
 
90917282_2977938128933661_3157164608851017728_n
 

وتابعت والى: "جاورته فى مجلس الوزراء وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية، ينفذ بدأب أكبر عملية تطوير عمرانى فى تاريخنا الحديث بانضباط وحزم مع عشرات الشركات المنفذة فى ظروف شديدة الصعوبة وشهدت كيف ضاعف دخل هيئه المجتمعات العمرانية عشره أضعاف بهدوء ودون صخب ودون طلب موارد من وزاره المالية، رده على المهاجمين المزايدين كان دائما مزيدا من العمل فى صمت".

 
ءء
 

 
 
Capture
 

 

وكشفت والى: "شرفت بالعمل تحت رئاسته رئيسا لى فى مجلس الوزراء يثق فى زملائه، يتعامل بتقدير واحترام مع مرؤوسيه ويترك لهم مساحة حرية مع متابعه دوريه، عرفته عن قرب ربا لأسرة يرعى أبناءه، يقود سيارته يوم الجمعة بنفسه بدون حراسه، يشترى طلبات بيته من السوبر ماركت ويقوم بتوصيل أبنائه بنفسه يوم أجازته لأعياد ميلاد أصحابهم وهو وزير، عرفته صاحب صاحبه يهتم بزملائه ممن تركوا الوزارة ووفيا لرؤسائه السابقين".

وأشادت: "شهدته ابنا قلقا جدا عند مرض والدته يتابع ولكن لا يترك عمله أبدا يحركه دائما شعوره بالمسؤولية، هو المحارب ابن المحارب، هو رئيس حكومتنا الذى تشرفت بالعمل معه، مصطفى كمال مدبولى، ربنا معاك واحنا وراك".


غادة والى

الدكتور مصطفى مدبولى

مصطفى مدبولى

الامم المتحدة

ادارة الازمات

رئيس الوزراء

رئيس الجكومة المصرية

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة