اليوم السابع
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وكيل "صحة قنا": توفير أجهزة pcr لفحص عينات المشتبه فى إصابتهم بكورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:59 م
وكيل "صحة قنا": توفير أجهزة pcr لفحص عينات المشتبه فى إصابتهم بكورونا الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، بمحافظة قنا
قنا - وائل محمد

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أعلن الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة قنا، أنه يجرى التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير جهاز pcr الخاص بفحص العينات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا .

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم تجهيز فرق طبية مدربة لاستقبال الحالات والتعامل معها بشكل طبي، لحين إجراء الفحوصات اللازمة.

وأشار الي انه تم تخصيص مستشفيات الصدر والحميات على مستوى المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه وعزلها والتعامل معها طبقاً للبروتوكول العلاجى والوقائي بالإضافة الى  توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة لمنع انتشار العدوى .

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الابتعاد عن التجمعات واماكن الازدحام.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عددا من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات ، المحاكم ، السجون ، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.


محافظ قنا

مديرية الصحة بقنا

فيروس كورونا

مستشفى العزل بقنا

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