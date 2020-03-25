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وفاة عميل الـ FBI الأمريكى بوب ليفنسون المحتجز فى إيران

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:53 م
وفاة عميل الـ FBI الأمريكى بوب ليفنسون المحتجز فى إيران ايران
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها، وفاة عميل الـ FBI الأمريكي بوب ليفنسون المحتجز في إيران بحسب عائلته.

وفى وقت سابق فجر نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، مفاجأة بعد أن أعلن أن تحقيقات أولية تشير إلى أن مصدر الفيروس فى بلاده هو عدد من العمال والطلبة الصينيين فى مدينة قم، مشددا على أن التحقيقات لا تزال فى مراحلها الأولى، وأن الوزارة تعمل على جمع مزيد من المعلومات لإعلان النتائج النهائية.

وقال رئيسى إن المعلومات الجديدة أيضا تشير إلى أن محافظة جيلان فى الشمال، قد تكون بؤرة جديدة لفيروس كورونا بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة ووهان الصينية قبل فرض الحجر الصحي.

وأشار نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، إلى أن المعلومات الأولية الجديدة تفيد بأن "محافظة جيلان، بالإضافة إلى مدينة قم، قد تكون بؤرة جديدة للفيروس، حيث عاد إليها عدد من المواطنين من مدينة ووهان الصينية قبل فرض حجر صحي عليها".

فى غضون ذلك أعلنت الصحة الإيرانية الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 27017 بعد تسجيل 2206 إصابة جديدة كما تم تسجيل ارتفاع في أعداد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 9625".

وشدد وزير الصحة الإيرانى على تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين وعلى المواطنين الالتزام بها.

ومن جانبها قررت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، تطبيق خطة "التباعد الإجتماعى"، فضلا عن تقييد حركة التنقل بين المدن في إطار الحد من انتشار الفيروس.

وطالبت وزارة الصحة الإيرانية مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان)، بمد تعطيل الجلسات بسبب فيروس كورونا المتفشي فى البلاد،ومازال يحصد المئات من الأراواح فى جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 .

 

 


ايران

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