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وفاة الكاتب المسرحى الأمريكى الشهير تيرنس ماكنالى بعد إصابته بكورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:41 ص
وفاة الكاتب المسرحى الأمريكى الشهير تيرنس ماكنالى بعد إصابته بكورونا تيرنس ماكنالي
كتبت مريم بدر الدين

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توفي الكاتب المسرحي الأمريكي تيرنس ماكنالى الحاصل على العديد من الجوائز أمس الثلاثاء، عن عمر يناهر 81 عاما جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي "فقدنا واحدا من عظماء نيويورك، وهو أحد أشهر نخبة مثقفينا "، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

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وأضاف دي بلاسيو أن ماكنالى "كتب بعضًا من أعظم المسرحيات في الذاكرة الحديثة، ولكنه أيضًا عمل بجد من أجل مدينة أن تكون نيويورك أفضل وأمريكا أفضل".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماكنالى الذي نجا من سرطان الرئة كان مصابًا بمرض التهاب رئوي مزمن.

ومن ناحية أخرى قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنها منحت مئة مليون دولار إلى 1381 مركزا طبيا فى مختلف أرجاء البلاد لتعزيز استجابتها لتفشى فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة فى بيان إن المراكز قد تستخدم هذه الأموال فى تلبية الاحتياج للفحص والاختبارات وشراء إمدادات طبية وتعزيز قدرات تقديم الخدمة الطبية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أكد مجددا، مخاوفه بشأن التأثير الاقتصادى لفيروس كورونا وقال إن الأمريكيين سيتخذون احتياطات لتجنب العدوى عندما يعودون للعمل، وقال ترامب على تويتر، "شعبنا يريد العودة إلى العمل.. سيمارسون التباعد الاجتماعى وكل شيء آخر وستتم متابعة كبار السن من خلال إجراءات وقائية وبكل حب، نستطيع أن نفعل شيئين معا، العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ (بأى شكل من الأشكال) من المشكلة".

 


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