اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 08:35 م
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وفاة أول طفل بوباء "كورونا" فى الولايات المتحدة

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:22 م
وفاة أول طفل بوباء "كورونا" فى الولايات المتحدة طفل مصاب بكورونا
أ ش أ

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أعلنت الصحة الأمريكية فى ولاية كاليفورنيا وفاة شخص قاصر فى لوس أنجلوس إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.
ولم تقدم سلطات الصحة في الولاية، وفقا لقناة "الحرة " الأمريكية اليوم الأربعاء، أي معلومات عن الضحية، ولم توضح إن كانت تعاني من أمراض أخرى مكتفية فقط بالإشارة إلى أن المتوفى أقل من 18 عاما.
القاصر المجهول يعد أول شخص يقل عمره عن 18 عاما، يلقى مصرعه جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة. 
وبحسب سلطات الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجليس فإن حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المبلغ عنها حتى أمس الثلاثاء وصلت إلى 662 في حين سجلت المنطقة 11 حالة وفاة.
وبين تلك الحالات 10 قاصرين في الـ17 من العمر وأقل، فيما تتراوح أعمار 268 بين 18 و40 عاما، وفق السلطات الصحية التي أشارت إلى أن 119 من المرضى أدخلوا المستشفى.
تجدر الإشارة إلى أن حاكم كاليفورنيا، جافين نوسم، أصدر أمرا تنفيذيا الخميس الماضي، يقضي بلزوم سكان الولاية البالغ عددهم 40 مليون نسمة منازلهم حتى إشعار آخر من أجل الحد من انتشار الفيروس.
وأعلنت السلطات أن السكان لا يستطيعون مغادرة منازلهم إلا للحاجات الضرورية مثل شراء مواد غذائية أو أدوية أو لزيارة طبيب، ودعت المواطنين إلى العمل من بيوتهم باستثناء من يقدمون خدمات أساسية مثل العاملين في محلات السوبر ماركت ومحطات البنزين وعناصر الإطفاء والشرطة والصيادلة.


كورونا

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الولايات المتحدة

كورونا فى أمريكا

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