وصول المقررات التموينية لجميع مراكز شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أكد فتحى راشد أبو حمدة، مدير مديرية التموين بشمال سيناء، أن مقررات الشهر الجارى من الحصص التموينية المخصصة لشمال سيناء وصل للمواطنين بالمدن والقرى بكل مناطق المحافظة، موضحاً أن معدلات الصرف للمواد التموينية متواصل بانتظام، لافتا إلى أن كافة اجهزة الدولة تيسير وصول المقررات التموينية للتجار المنوطين بتوزيعها فى مناطق نخل والحسنة والشيخ زويد وبئر العبد وأحياء العريش .

وقال أبو حمدة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه لم تصل أى شكوى بتعطل صرف المقررات التموينية بكافة مراكز محافظة شمال سيناء، لافتاً إلى انتظام وصول الخضراوات والفواكه والوقود والغاز الطبيعى للمحافظة، مشدداً على أنه الأسواق تحت الرقابة وتقوم فرق من مفتشى التموين بالتعاون مع مباحث المرور بمتابعة الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين

وقال مدير تموين شمال سيناء إنه يطبق قرار إغلاق وفتح المحلات فى المواعيد المقررة ولم تسجل فى شمال سيناء أى مخالفات للقرار، مطالباً الاهالى باليقظة وسرعة الإبلاغ عن أى مخالفات للتجار لاتخاذ اللازم.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أكد توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة. وأضاف المحافظ خلال جولة تفقدية فى الأسواق بمدينة العريش، يرافقه خلالها فتحى جمعة راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع السلع متوافرة فى الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاى ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها.

أضاف المحافظ أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل فى الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة .. مؤكدًا على توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة.. علاوة على مخزون استراتيجى للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة .. بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أى نقص .

شدد المحافظ على الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.. علاوة على الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطرى للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات .