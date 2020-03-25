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وسائل إعلام بريطانية: إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:42 م
وسائل إعلام بريطانية: إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد الأمير تشارلز
كتب ــ محمد عبد العظيم ـ خالد إبراهيم

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". وكان متحدث باسم عائلة الأمير تشارلز فى بريطانيا، إن الأمير وزوجته كاميلا ألغيا جولتهما التى كانت مقررة إلى البوسنة وقبرص والأردن بعد نصيحة من الحكومة البريطانية، وقال المتحدث "نظرا لتطور الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا (المستجد)، طلبت الحكومة البريطانية من سموهما تأجيل جولة الربيع هذا العام".
 
شهدت المملكة المتحدة البريطانية، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.
 
ذكر موقع الديلي ميل، إن إدارة برنامج Britain's Got Talent قررت تأجيل حلقات بثها الحي والتي كانت من المقرر ان تنطلق في نهاية مايو الجاري وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا والتدابير الحكومية التي تتخذها بريطانيا للحد من انتشاره في البلاد.

كورونا

فيروس كورونا

الامير تشارلز

بريطانيا

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