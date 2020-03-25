وزير الصحة السويسرى: إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 9765

كتب محمد عبد العظيم

أعلن وزير الصحة السويسرى، اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وصل إلى 9765 حالة داخل البلاد.

أعلنت السلطات السويسرية تخفيض خدمات وسائل النقل العمومى على نطاق واسع، اعتبارا من يوم الاثنين الماضى، بالتزامن مع خفض الشركة الفدرالية للسكك الحديدية لخدماتها كجزء من تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الصعيد الوطنى.

ووفقا لحساب "أخبار سويسرا" على تويتر، تم الإعلان الأسبوع الماضى، عن تقليص خدمات شبكة السكك الحديدية الاكثر استخداما فى أوروبا، فى محاولة للحد من انتشار الفيروس، كجزء من تدابير أوسع اتخذت على نطاق واسع للحد من التواصل الاجتماعى وإبطاء وتيرة إيقاع الحياة فى البلاد.

ومن المقررّ أيضا إجراء المزيد من التخفيضات والتغييرات فى خدمات النقل العمومى، الخميس 26 مارس المقبل، وستقوم الشركة بتحديث الجداول الزمنية قبل الساعة الثامنة مساءً من الليّلة السابقة، وتنشر هذه الجداول مفصّلة على موقع الشبكة.

وهذا التخفيض فى خدمات النقل العمومى، الذى يؤثّر كذلك على شبكة الحافلات المحلية والترام فى جميع أنحاء البلاد، هو جزء من إجراءات استباقية تم اتخاذها بموجب استراتيجية مكافحة فيروس كورونا المستجد. ويتزامن أيضا مع انخفاض الإقبال على النقل العمومى، حيث يعمل الكثير من الناس الآن انطلاقا من منازلهم.