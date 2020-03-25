وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بمتابعة قرارات الحكومة وإجراءات حظر التجوال

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء التى ستطبق بدءًا من مساء اليوم الأربعاء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وأكد شعراوى فى بيان اليوم، أهمية التزام الجميع بتعليمات الحكومة و التى ستستمر لمدة أسبوعين وقال إنه على يقين من تجاوب المواطنين في كافة المحافظات مع اجراءات الحظر والتلاحم مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذها حفاظاً على صحة المواطنين.

وأشار شعراوى إلي أن غرفة عمليات الوزارة ستتابع تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى ستستمر لمدة أسبوعين بداية من اليوم بشأن حظر تجوال جميع المواطنين من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا و إيقاف وسائل النقل و المواصلات العامة و الخاص خلال نفس الفترة وغلق كافة المحال التجارية والحرفية والمولات والمراكز التجارية ودور السينما وتقديم الخدمات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، مؤكداً عدم سريان هذا القرار على المخابز والسوبر ماركت ومحلات البقالة والأغذية والصيدليات طبقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح شعراوي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ستقوم بمتابعة غلق جميع الكافيهات والملاهي الليلية والمطاعم والمقاهي والمطاعم واقتصار عمل المطاعم في المواعيد المحددة من مجلس الوزراء وعلي خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط لا غير مع تعليق جميع الخدمات التي تقدمها القطاعات الخدمية للمواطنين فى المحافظات مثل الشهر العقاري والسجل المدني ورخص القيادة والسيارات و استثناء مكاتب الصحة لقيد المواليد و الوفيات مع غلق جميع النوادي الرياضية و الشعبية ومراكز الشباب والصالات الرياضة فى جميع المحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم التواصل مع المحافظين لاتخاذ اللازم والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح لمتعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين فى رصف الطرق بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة التي تبدأ اليوم وذلك لرفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة القرى والمدن والأحياء بمحافظات الجمهورية .

وطالب شعراوى من المحافظين بالاستمرار فى عمليات تطهير كافة اماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مبانى المحافظات وملحقاتها وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار، مشددا على ضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات لاستغلال المواطنين والتلاعب بالأسعار وزيادتها دون مبرر ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وفي السياق ذاته أكد اللواء محمود شعراوي ، علي دعم الوزارة لكافة المبادرات الشبابية والمجتمعية لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد والتي يطلقها بعض الشباب بالمحافظات، وقال شعراوي إنه وجه المحافظين بأهمية التعاون مع تلك المبادرات التي انطلقت مؤخرًا في القري والمدن والأحياء وتوجيه القيادات المحلية بتسهيل عملها في إطار الاشتراطات والضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعلنتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص التوعية الصحية والتعقيم والتطهير .

وأكد شعراوي علي أهمية تكاتف جميع أبناء الشعب المصري سواء من الشباب والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الاعمال في كافة محافظات الجمهورية لدعم ومساندة جهود الدولة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا وخاصة توفير أدوات التعقيم والمطهرات ، وشدد وزير التنمية المحلية علي ان مواجهة خطر فيروس كورونا تستدعي وجود مبادرات مساهمات من كافة ابناء المجتمع وتضافر جهود الجميع للمواجهة .

وأوضح شعراوي أن الوزارة تلقت خلال الاسبوع الجاري مجموعة من الاتصالات لبعض المجموعات الشبابية بالمحافظات لتعقيم وتطهير الشوارع في القري والمدن والأحياء في المساجد والمدارس وماكينات البنوك وتوزيع بوسترات توعية المواطنين بمخاطر الفيروس ، لافتاً إلى أن هذه المبادرات انطلقت في العديد من المحافظات ومن بينها الشرقية والبحيرة والجيزة ويسعي بعضها أيضا الي رصد أي مخالفات في الأسواق خاصة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو أدوات التعقيم والتطهير وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم .