اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الوادى الجديد مواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:55 ص
وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الوادى الجديد مواجهة كورونا لقاء وزير التنمية المحلية ومحافظ الوادى الجديد
كتب على عبد الرحمن

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استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اللواء محمد الزملوط  محافظ الوادى الجديد، وذلك بمقر الوزارة ، وتم خلال اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات الجارية فى القرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب والإنارة والكهرباء والبنية التحتية والتى تبلغ تكلفتها 54 مليون جنيه بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القري .

كما تابع وزير التنمية المحلية مع المحافظ جهود تحويل الآبار الجوفية التي تعمل بأسلوب ماكينات الديزل للعمل بالطاقة الشمسية ترشيداً للإنفاق وللتحكم في كميات المياه الجوفية وتنفيذاً لخطة الدولة بإستغلال الموارد الطبيعية بالمحافظة.

كما شهد الإجتماع أيضاً متابعة الاجراءات الإحترازية والوقائية للمحافظة  لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم ، وعلى رأسها الإجراءات الخاصة بعمليات التعقيم والتطهير للمنشأت الحكومية ومبانى مجالس المدن والوحدات المحلية وبعض الشوارع فى المدن والقرى ، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الرقابة على الأسواق لمنع أى ممارسات احتكارية أو ارتفاع لأسعار السلع الأساسية و إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والمطاعم ، وكذا القرارات الخاصة بمواعيد حظر التجوال وتحديد مواعيد وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة .

كما بحث اللقاء جهود المحافظة للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ والرياح والأمطار الغزيرة وانقطاع بعض الخدمات الأساسية والتنسيق بين جهات الدولة لعلاج تلك التداعيات والأثار التى نجمت عنها خاصة تضرر بعض المنازل بالمحافظة .

وأكد اللواء شعراوى حرص الدولة على مساعدة المواطنين المتضررين من  موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الذى شهدته بعض المحافظات بالتنسيق بين الوزارات المعنية .

 


التنمية المحلية

الوادي الجديد

مشروعات

حياة كريمة

الطقس السيئ

كورونا

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