اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الإعلام: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات فى مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:05 م
وزير الإعلام: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات فى مواجهة فيروس كورونا وزير الإعلام
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب أسامة هيكل وزير الإعلام، المواطنين بالتزام الحظر الذى فرضته الحكومة، والذى سيبدأ من اليوم الأربعاء، موضحاَ أن الأمر خطير ونحتاج أن نتعامل معه بنوع من الاهتمام، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية التى تتخذها للحد من انتشار المرض.

 

وأضاف أسامة هيكل، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات، ونتمى أن لا ندخل فى المرحلة الثالثة للإصابات، موضحًا أن ما تفلعه الحكومة لكى تطيل أمل الطاقات حتى لا ندخل فى سيناريو جديد، وكحكومة لدينا نتيجة هذا الوضع تضاءل حجم الاقتصاد.

 

وأكمل وزير الإعلام، أن الحكومة لم تناقش خطة الموازنة الجديدة حتى الآن، ولا يعرف أحد متى تنتهى تلك الأزمة، موضحًا أن الأساس فى التعامل محاصرة الأمر، ويجب التزام المنازل قدر المستطاع، واليوم بداية حظر التجول، ونتمنى أن نلتزم بحظ التجول سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بمقتضى قانون الطوارئ.

وفى سياق منفصل أخطرت غرفة المنشآت السياحية أعضائها من المطاعم والمراكب النيلية بمحافظات مصر بتعليمات وزارة السياحة والاثار بضرورة التأكد من تعاقد الفنادق والمنشآت السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، وأن تتلقى التدريبات اللازمة بوزارة الصحة والسكان للتعامل مع حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا.

 

وقالت الغرفة أن هذا يأتى بناء على خطاب موجه من وزارة السياحة والآثار للغرفة، بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. ولفتت الغرفة إلى أن التعليمات تضمنت إلزام الفنادق والمنشآت السياحية سرعة ابلاغ وزارة الصحة والسكان عن أى حالات اشتباه بفيروس كورونا بين العاملين. وكانت غرفة المنشآت السياحية قد طالبت اعضائها ضرورة التعاون مع وزارة الصحة وتقديم كافة التسهيلات المادية واللوجيستية وسبل التعاون لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالتعقيم والكشف الطبى على العاملين.

 

وطالبت وزارة السياحة والآثار الغرفة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتعقيم كافة المنشآت الفندقية والسياحية، وفحص العاملين بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقديم كل سبل التعاون لتنفيذ إجراءات التعقيم، والكشف الطبى حرصا على حياة العاملين، ولتعظيم الاستفادة من فترة توقف الطيران.


كورونا

فيروس كورونا

فيروس

وباء

مرض

وباء كورونا

كورونا فيروس

كوفيد 19

حجر صحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة