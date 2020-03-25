وزير الإعلام: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات فى مواجهة فيروس كورونا

كتب عامر مصطفى

طالب أسامة هيكل وزير الإعلام، المواطنين بالتزام الحظر الذى فرضته الحكومة، والذى سيبدأ من اليوم الأربعاء، موضحاَ أن الأمر خطير ونحتاج أن نتعامل معه بنوع من الاهتمام، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية التى تتخذها للحد من انتشار المرض.

وأضاف أسامة هيكل، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات، ونتمى أن لا ندخل فى المرحلة الثالثة للإصابات، موضحًا أن ما تفلعه الحكومة لكى تطيل أمل الطاقات حتى لا ندخل فى سيناريو جديد، وكحكومة لدينا نتيجة هذا الوضع تضاءل حجم الاقتصاد.

وأكمل وزير الإعلام، أن الحكومة لم تناقش خطة الموازنة الجديدة حتى الآن، ولا يعرف أحد متى تنتهى تلك الأزمة، موضحًا أن الأساس فى التعامل محاصرة الأمر، ويجب التزام المنازل قدر المستطاع، واليوم بداية حظر التجول، ونتمنى أن نلتزم بحظ التجول سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بمقتضى قانون الطوارئ.

وفى سياق منفصل أخطرت غرفة المنشآت السياحية أعضائها من المطاعم والمراكب النيلية بمحافظات مصر بتعليمات وزارة السياحة والاثار بضرورة التأكد من تعاقد الفنادق والمنشآت السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، وأن تتلقى التدريبات اللازمة بوزارة الصحة والسكان للتعامل مع حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا.

وقالت الغرفة أن هذا يأتى بناء على خطاب موجه من وزارة السياحة والآثار للغرفة، بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. ولفتت الغرفة إلى أن التعليمات تضمنت إلزام الفنادق والمنشآت السياحية سرعة ابلاغ وزارة الصحة والسكان عن أى حالات اشتباه بفيروس كورونا بين العاملين. وكانت غرفة المنشآت السياحية قد طالبت اعضائها ضرورة التعاون مع وزارة الصحة وتقديم كافة التسهيلات المادية واللوجيستية وسبل التعاون لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالتعقيم والكشف الطبى على العاملين.

وطالبت وزارة السياحة والآثار الغرفة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتعقيم كافة المنشآت الفندقية والسياحية، وفحص العاملين بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقديم كل سبل التعاون لتنفيذ إجراءات التعقيم، والكشف الطبى حرصا على حياة العاملين، ولتعظيم الاستفادة من فترة توقف الطيران.