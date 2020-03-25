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وزير الإعلام: أرقامنا عن كورونا حقيقية وهناك لجان تفتيش من الصحة العالمية

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:20 م
وزير الإعلام: أرقامنا عن كورونا حقيقية وهناك لجان تفتيش من الصحة العالمية وزير الإعلام
كتب عامر مصطفى

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قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إن الحكومة تسعي لعدم الدخول في مرحلة أشد خطورة من المرحلة الحالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة مع زيادة عدد الحالات المصابة، موضحاً أن الالتزام بقرار الحظر للمواطنين ضروري لمنع تفشي المرض ومنع التجمعات، ويجب أن نتحمل كي لا تزيد الأرقام.

وأضاف أسامة هيكل، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة اتخذت الإجراءات لمواجهة انتشار المرض بشكل سيترتب عليه الحالة القادمة، مشيراً إلى أن الحقيقة تعرض كاملة كما أن المعلومات كاملة وقبل حديث أي شخص عنها حتي لا يتم ترويج الشائعات، كما أن الأرقام التي تعلن تتفق مع أرقام منظمة الصحة العالمية، وهناك لجان تفتيش تأتي للوقوف على هذا الأمر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، وجهت المواطنين بالبقاء في المنزل إذا شعر الشخص بالمرض أو إذا كان مصابا بالحمي والسعال وصعوبة التنفس مشيرة إلى ضرورة الاتصال علي الخط الساخن 105 أو 15335 وسيتم تقديم المساعدة الطبية سريعا بتوجيه المواطن إلى مرفق الرعاية الصحية المناسب.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن توجيهك للمنشأة الطبية المناسبة سيساهم فى حمايتك ومنع انتشار الفيروسات وسائر أنواع العدوي.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان فى منشوراتها التوعوية حول فيروس كورونا أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولي من شأنه أن يقتل الفيروسات التى قد تكون علي يدك

وحذرت وزارة الصحة والسكان من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات التي يجب على المواطنين اتباعها مع ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتى جاء فى مقدمتها تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية. للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، يجب ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين المترددين علي ماكينات الصراف الآلي أثناء عملية الانتظار مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، كما طالبت الصحة بتفعيل خدمات البنك الإلكترونية عوضا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.


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