اليوم السابع
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وزير الإسكان يوجه باتخاذ شركات المقاولات إجراءات لحماية العاملين من كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:44 ص
وزير الإسكان يوجه باتخاذ شركات المقاولات إجراءات لحماية العاملين من كورونا المدن الجديدة
كتب أحمد حسن

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدن (السادات – أكتوبر الجديدة – بدر).
 
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة التزام شركات المقاولات باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين بالمواقع، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، واتباع تعليمات وزارة الصحة، من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين. 
 
وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: فى مدينة السادات، تم الانتهاء من تنفيذ 9680 وحدة، وجارٍ تنفيذ 6100 وحدة، وجارٍ طرح تنفيذ 576 وحدة أخرى، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة، وجارٍ تنفيذ 32304 وحدات أخرى، وفى مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 79968 وحدة، كما إنه تم وجارٍ طرح تنفيذ 26976 وحدة بامتداد مدينة بدر.
 
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن إطلاق خدمة "طلب رفع / استكمال المُستندات الأساسية" لحاجزى الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الرابط التالى https://cservices.shmff.gov.eg، موضحا أن التوسع فى إتاحة الخدمات إلكترونياً، يأتى ضمن تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، بالتعاون مع وزارة الصحة وجميع مؤسسات الدولة. 
 
وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تلك الخدمة تُمكن المواطنين الحاجزين ضمن مشروعات الصندوق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، من رفع أو استكمال المُستندات الأساسية المطلوبة منهم لإتمام إجراءات التعامل على طلب الحصول على الوحدة السكنية، وذلك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية https://cservices.shmff.gov.eg، والضغط على زر "الطلبات" بمركز خدمة المواطنين، واختيار "طلب رفع / استكمال المُستندات الأساسية"، حيث يقوم المواطن بالاطلاع على الشروط والأحكام للطلب، ثم يتم تحديد المُستند/ المُستندات المطلوب رفعها أو استكمالها من قائمة المُستندات المُتاحة بالشاشة، ثم كتابة محتوى الطلب ورفع المُستند/ المُستندات التى تم تحديدها بملف واحد بصيغة (pdf)، ثم يقوم بإرسال الطلب.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع الاسكان الاجتماعى

شركات المقاولات

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