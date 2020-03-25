وزير الأوقاف ينهى خدمة إمام بالشرقية لمخالفته قرار غلق المساجد

كتب - إسماعيل رفعت

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة امام وخطيب بمحافظة الشرقية توفيق أحمد فؤاد لمخالفتة تعليمات غلق المساجد ،ووجه مديرية أوقاف الشرقية بعمل محضر رسمى ضده بالواقعة، وكلّف الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف الشرقية بعمل بلاغ للنائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة.

واكد وزير الاوقاف، فى بيان له أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف فى ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

واكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور: أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني و أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة ، لا قدوة سيئة. واهابت وزارة الأوقاف المصرية بالمصريين جميعا الالتزام التام بالضوابط والإجراءات الصادرة عن جميع السلطات وجهات الاختصاص بالدولة، كون هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الجميع ، وتؤكد أنه لا يجوز مخالفة هذه التعليمات ، وتهيب بجميع العاملين بالأوقاف أن يكونوا قدوة وأنموذجا فى أعلى درجات الالتزام والانضباط .

ووجهت الوزارة الشكر لكل أبناء الوطن الشرفاء الذين يعملون على حماية الوطن والمواطنين والحفاظ عليهم من انتشار العدوى، مؤكدة أن كل من مات بسبب أداء هذه المهنة النبيلة سواء من رجال القوات المسلحة الباسلة أم من رجال الشرطة البواسل أم من الطواقم الطبية ومساعديها أم من غيرهم من الساهرين على حماية الوطن والمحافظة عليه فهو شهيد، ومن سلمه الله منهم سلمه بأجر عظيم.