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وزيرة الهجرة: طائرتان من لندن للقاهرة لإجلاء المصريين العالقين ببريطانيا

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:25 م
وزيرة الهجرة: طائرتان من لندن للقاهرة لإجلاء المصريين العالقين ببريطانيا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج
كتب محمود راغب

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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الدولة لا تنسى أبناءها بالخارج ، وأن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل المواطن المصرى بالداخل والخارج .

وأضافت وزيرة الهجرة، بث مباشر للمصريين في الخارج على صفحة الوزارة،للإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالمصريين العالقين نتيجة الإجراءات التي اتخذها عدد كبير من دول العالم لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، الكثير من المناسبات، قائلة :" مفيش بيت فى مصر مفيهوش حد عالق مصرى فى الخارج ما بين دارسين وزيارات وغيرها".

وأشارت مكرم إلى أنها تلقت العديد من الاستفسارات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها العالم ، مؤكدا :"احنا معاكوا والرسائل اللى بتجيلى بتابعها وبشوفها يوميا" .

وطمأنت وزيرة الهجرة المواطنين العالقين و الموجودين فى المملكة المتحدة ، بأن هناك طائرتين غدا من لندن للقاهرة، لافتة إلى أنه بالتنسيق بين الخارجية المصرية و الخارجية البريطانية وافقوا أن تخصص الطائرتين لإجلاء المصريين العالقين .

وتابعت  قائلة :"اللى عايز يحجز على موقع flyaircairo.com، والطائرتين، الأولى رقمها 4456 تقوم الساعة 16.30
والثانية رقمها 2458 تقوم الساعة 19:45 ، وكل طائرة تحمل 150 فردا".




 


الهجرة

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نبيله مكرم

فيروس كورونا

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المصريين بالخارج

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