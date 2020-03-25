وزارة الصحة تسعى لإنشاء 27 معمل تحاليل للكشف عن فيروس كورونا

ماجد تمراز

قال خالد مجاهد المتحدث باسم ورارة الصحة، إنه يتم إصدار بيان يومي بعد أن يتم جمع جميع الحالات من المعامل المركزية، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي اليوم الذي عقدته وزيرة الصحة، تحدثت فيه عن أخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، واستعرضت الوضع منذ بداية تسجيل الحالة الأولى ثم الثانية ثم وجود حالات على متن مركب نيلي في الأقصر، مشيراً إلى أن معظم الحالات التي يتم اكتشافها تكون مخالطة، وأن العزل أهم إجراءات الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن الدولة تسعى لعدم زيادة حالا مصابة في وقت زمني قليل حتى نتمكن من تتبع أثر الإصابة، وأن مصر حتى الآن في السيناريو الثاني، ومتمنيا ألا نصل إلى السيناريو الثالث، وهو عدم قدرة الدولة على تتبع أثر الإصابة، وهنا ستكون الأزمة، مؤكدا على أن تنفيذ الاجراءات الاحترازية وتنفيذها بجدية سيمنع الوصول إلى تلك المرحلة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن وزيرة الصحة أعلنت إمكانية توفير وصرف أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وصرف لبن الأطفال في كل محافظة، لمنع التنقل بين المحافظات كإجراء احترازي ضد كورونا، موضحا أن هناك 19 فرعا تابعين للمعامل المركزية، وسيتم افتتاح معملين جديدين خلال الأيام القليلة القادمة، وأن الوزارة تستهدف إنشاء 27 معملا للكشف عن فيروس كورونا المُستجد.