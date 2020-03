هيلارى كلينتون تسخر من ترامب: لا تأخذوا نصيحة من رجل نظر لكسوف الشمس

سخرت المرشحة الرئاسية السابقة للولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلينتون، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تصريحاته المتعلقة بالتوعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت كلينتون في تغريدة لها عبر تويتر "أرجوكم لا تأخذوا نصيحة طبية من رجل نظر لكسوف الشمس مباشرة"، فى إشارة إلى الواقعة الشهرة للرئيس الأمريكى الذى نظر مباشرة لكسوف الشمس عن عمد، متجاهلاً تعليمات الأطباء بعدم النظر.

Please do not take medical advice from a man who looked directly at a solar eclipse.