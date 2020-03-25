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هيلارى كلينتون تسخر من ترامب: لا تأخذوا نصيحة من رجل نظر لكسوف الشمس

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:16 م
هيلارى كلينتون تسخر من ترامب: لا تأخذوا نصيحة من رجل نظر لكسوف الشمس هيلاري كلينتون
كتب آسر أحمد

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سخرت المرشحة الرئاسية السابقة للولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلينتون، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تصريحاته المتعلقة بالتوعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت كلينتون في تغريدة لها عبر تويتر "أرجوكم لا تأخذوا نصيحة طبية من رجل نظر لكسوف الشمس مباشرة"، فى إشارة إلى الواقعة الشهرة للرئيس الأمريكى الذى نظر مباشرة لكسوف الشمس عن عمد، متجاهلاً تعليمات الأطباء بعدم النظر.

وعلى سياق آخر، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر عقده خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالاشتراك مع فريق مكافحة وباء كورونا، ولم يتخذ أى إجراءات احترازية لمواجهة ومنع انتشار الفيروس، وخلال حديثه لامس الطاولة التى أمامه وفعل مسؤولية نفس الشيء خلال توجيههم نصائح لمواجهة كورونا.

ترامب اثناء كسوف الشمس
ترامب اثناء كسوف الشمس

وكانت كلينتون قدر روجت منذ أسابيع قليلة، لفيلمها الوثائقي الجديد Hillary الذى تم طرحه عبر الشبكة الشهيرة Hulu، ونشرت صورة للبوستر الرسمى للفيلم عبر حساباتها المختلفة، لتعلن وصول الفيلم الذى يسرد قصة الأدوار النسائية المتغيرة في أمريكا.

ووصفت الصحف العالمية فيلم المرشحة الرئاسية السابقة بـ"محاربة أثقلتها الدروع" فى إشارة إلى الحبكة الدرامية التى يضمها الفيلم المكون من أربعة أجزاء، والتى ستسرد منافسة كلينتون على كرسى الرئاسة الأمريكية، بالإضافة إلى الكثير من الكواليس وراء حملتها الانتخابية للرئاسة.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن الفيلم الجديد سيسرد واقعة تبديل 80 ألف صوت لصالح ترامب في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا، والحرب الثقافية التى شنها المرشح المنافس ضدها من أجل الفوز بالكرسى الرئاسى.


هيلارى كلينتون

هيلاري كلينتون

دونالد ترامب

فيروس كورونا

اخبار امريكا

امريكا

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