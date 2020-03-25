اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 01:48 م
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هيئة البترول تصدر منشورا لتنظيم العمل بحقول الإنتاج والشركات خلال فترة الحظر

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:21 م
هيئة البترول تصدر منشورا لتنظيم العمل بحقول الإنتاج والشركات خلال فترة الحظر وزارة البترول
كتبت - مروة الغول

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أصدرت الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم، منشور لكافة شركات قطاع البترول يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية  خلال فترة حظر التجوال والتي ستبدأ من اليوم وحتى نهاية مدة حظر التجوال وتتضمن الإجراءات تعديل مواعيد العمل الرسمية بالمقار الإدارية على أن تصبح من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا مع عدم السماح بالاستمرار بالعمل بعد هذه المواعيد إلا في حالات الضرورة القصوى  يكون الانصراف قبل الساعة  الخامسة مساء.
 
وتضمنت الإجراءات أيضا تخفيض عدد العاملين بالمقار الإدارية  في حدود أقل عدد ممكن على أن يكون مقتصر فقط علي مجموعة العمل  اللازمة لتسيير الأعمال وفيما يتعلق  بالعاملين بالمراكز الرئيسية  المقيمين بالمحافظات  إعفائهم من العمل خلال فترة حظر التجوال.
 
 
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وتضمن المنشور ايضا تعديل مواعيد  بداية ونهاية  الورادي  بالمواقع الإنتاجية بحقول البترول  والمستودعات  بما يتناسب مع مواعيد حظر التجوال مع مراعاة  تغيير موعد السفر "الذهاب والعودة" العاملين بالحقول  بما لا يخالف مواعيد حظر التجوال .
 
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس  فى مؤتمر صحفى عددا من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.
 
وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مؤخرا، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.
 
وفى مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضررًا، مؤكدًا على أن الدولة تعمل حاليًا على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.
 
وخلال الاجتماع، قدم وزير السياحة والآثار عرضًا حول التعامل مع التداعيات والآثار الاقتصادية لظهور فيروس "كورونا المستجد"، مشيرًا فى بداية العرض إلى مجموعة الإجراءات التى قام بها الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له، ففيما يخص العاملين فى المنشآت الفندقية، تم التأكيد على الالتزام بالاستمرار فى دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، هذا إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبى السريع للعاملين فى القطاع السياحى، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة الموجودة فى فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50٪.

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