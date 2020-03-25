اليوم السابع
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هل ينقل الذباب فيروس كورونا؟ اعرف الإجابة

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:00 م
هل ينقل الذباب فيروس كورونا؟ اعرف الإجابة الذباب - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"ذباب وبعوض وناموس" جميعيها من الحشرات التى تنقل الامراض الخطيرة بشكل سريع من شخص مصاب لشخص سليم ومنها حمى الضنك والملاريا وفيروس زيكا والتهاب الدماغ ، لذلك يظل السؤال الذى يردده الكثيرون فى الفترة الأخيرة هل فيروس كورونا ينتقل عن طريق الذباب؟

وحسب ما ذكره موقع clickondetroit على الرغم من خطورة فيروس كورونا وأن مصدره حيوانى ولكن الحشرات والذباب لا تنقل فيروس كورونا ، ولكن ينتقل عن طريق ملامسة شخص مصاب او السوائل التى يفرزها جسم الشخص المصاب ومنها الرذاذ الذى ينتقل عن طريق السعال والعطس، أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ورذاذ الشخص المصاب ثم لمس العين والأنف والفم، ولكن حتى الأن لم يثبت أى شئ علميا أن الذباب والحشرات تنقل فيروس كورونا.

وينصح دائما باتباع طرق الوقاية للوقاية من العدوى والتى تتلخص فى الاتى

طرق الوقاية من فيروس كورونا
 

1:ينصح بغسل اليدين بالمياه والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، فذلك يساعد على مكافحة العدوى.

2:عدم الاختلاط او التواجد فى الأماكن المزدحمة وذلك لمنع الاحتكاك وانتقال العدوى.

3:ارتداء الكمامة فى حالى الخروج من المنزل مع استخدام مواد مطهرة تحتوى على كحول بنسبة 70% لقتل الفيروسات.

4: الاكثار من شرب السوائل الطبيعية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من العدوى.

5:استخدام منديل على الفم أثناء العطس أو السعال.

 


الذباب

كورونا نيوز

فيروس كورونا

الحشرات

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