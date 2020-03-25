هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

كتب أحمد عرفة

حالة هدوء تام يشهدها ميدان لبنان وشارع جزيرة العرب، وشارع الحجاز، بعد سريان حظر التجول الذى بدأ منذ الساعة 7 مساءً، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

وشهدت شوارع سوريا ولبنان وشهاب، التزامًا من قبل المواطنين بحظر التجول، وإغلاق تام للمطاعم والمحال التجارية تطبيقًا لقرار حظر التجول، ومن المقرر أن تستمر تلك الإجراءات لمدة أسبوعين وفقًا لنص قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة.



وفى وقت سابق، بدأت الجهات المعنية، منذ قليل، تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق على مستوى الجمهورية حتى الساعة السادسة صباح غداً الخميس، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضون لها.



وأكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.



وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درأ لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.