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هدوء بطريق المحور وكوبرى 15 مايو التزاما بقرار حظر التجول.. صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:43 م
هدوء بطريق المحور وكوبرى 15 مايو التزاما بقرار حظر التجول.. صور حظر تجول
كتب محمود العمرى

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شهدت كوبرى 15 مايو وطريق المحور وأمام نادى الزمالك هدوء تام بدءا من حذر التجول الذى بدأ من قليل، حيث شهدت المنطقة اغلاق تام للمحلات والتزام تام بعدم مرور السيارات

كما شهد طريق المحور المتجه إلى أكتوبر والشيخ زايد أيضا التزام من كافة قائدى السيارات، وشهد شارع وادى النيل إغلاق تام والكافيهات تطبيقا لقرار الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وبدأت الجهات المعنية، منذ قليل، تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق على مستوى الجمهورية حتى الساعة السادسة صباح غداً الخميس، فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضون لها.

وأكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.

وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

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كوبرى 15 مايو

حظر التجول

كورونا

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