اليوم السابع
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نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ للتصدى لفيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:00 ص
نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ للتصدى لفيروس كورونا جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا
رويترز

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، حالة الطوارئ الوطنية إذ تستعد البلاد لإغلاق كامل فى منتصف الليل لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

وقالت أرديرن في كلمة أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، لإعلان حالة الطوارئ "إنها حالة طوارئ للحفاظ على أسلوب حياتنا".

وقالت نيوزيلندا،الاثنين، إنها ستبدأ أقصى درجات التأهب وتفرض عزلة ذاتية مع إغلاق جميع الخدمات غير الأساسية والمدارس والمكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من المثلين.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن تلك القرارات ستفرض أكثر القيود صرامة على حركة النيوزيلنديين فى التاريخ الحديث ولكن من الضرورى إنقاذ الأرواح وإبطاء الفيروس.

 


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فيروس كورونا

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