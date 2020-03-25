نيوزيلندا تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز

سجلت نيوزيلندا اليوم الأربعاء، 47 إصابة مؤكدة وثلاث إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد قبل أن تطبق البلاد الإغلاق الكامل عند منتصف الليل. وقال مدير عام الصحة في نيوزيلندا الدكتور آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي إن عدد الحالات سيستمر في الارتفاع لمدة عشرة أيام على الأقل قبل أن يتراجع.

وكانت قد أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، حالة الطوارئ الوطنية، وقالت أرديرن في كلمة أمام البرلمان، "إنها حالة طوارئ للحفاظ على أسلوب حياتنا".

وقالت نيوزيلندا، إنها ستبدأ أقصى درجات التأهب وتفرض عزلة ذاتية مع إغلاق جميع الخدمات غير الأساسية والمدارس والمكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من المثلين.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن تلك القرارات ستفرض أكثر القيود صرامة على حركة النيوزيلنديين فى التاريخ الحديث ولكن من الضرورى إنقاذ الأرواح وإبطاء الفيروس.