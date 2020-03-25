نيوزويك: ترامب يشهد أفضل معدل لشعبيته خلال 3 سنوات رغم وباء كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يتمتع بأفضل معدل لشعبيته فى غضون ثلاث سنوات فى ظل نفشى وباء كورونا، وذلك بحسب حساب لمتوسط شعبيته.

وأشارت الصحيفة إلى أن متتبع نسبة تأييد ترامب Five Thirty Eightوضع متوسط شعبية ترامب عند 44.7%، وهو أعلى مستوى منذ 12 مارس 2017، والذى كان اليوم 52 فى رئاسته. وبلغت متوسط رفض الرئيس الأمريكى 50.5%، وهو أفضل رقم أيضا منذ 16 مارس 2017، والذى كان يمثل اليوم 56 من توليه الرئاسة، ومع ذلك، يخرج ترامب بتصنيف سلبى صاف يبلغ 5.8%.

وتقول نيوزويك إن أرقام شعبية الرئيس تحسنت بشكل ملحوظ فى الأيام الأخيرة، وترتبط بالاستجابة الفيدرالية الأكبر لأزمة كورونا وإقرار حزمة تحفيز 2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد، التى من المتوقع أن يتم إقرارها اليوم الأربعاء من قبل مجلس الشيوخ.

وكان ترامب وإدارته قد واجهوا انتقادات لطريقة التعامل مع وباء كورونا. وكان هناك تأثير من اختبارات كوفيد 19، وقلل الرئيس فى البداية من خطورة الوباء بعدما قارته بالأنفلونزا الموسمية.

وشكا بعض مسولى الولايات والمسئولين المحليين من غياب الإمدادات الطبية المطلوبة بشدة، ويريدون أن تستخدم الحكومة الفيدرالية صلاحتيها بموجب قانون الإنتاج الدفاعى للسيطرة الكاملة على سلاسل الإمداد حتى تستطيع إدارة توزيع الموارد.

وقال ترامب خلال كلمته في جلسة الإحاطة، الأريعاء، إن أزمة كورونا هي أزمة صحية في المقام الأول ولن يتم اتخاذ أى قرارات متعلقة بإغلاق المدن أو حالة الطوارئ أو إعادة الدراسة في الجامعات والمدارس إلا بعد دراسة الموقف حيث تأتي صحة وسلامة الأمريكيين أولا، وأضاف خلال كلمته أن الاقتصاد القوي للبلاد هو مفتاح القضاء على فيروس Covid-19.