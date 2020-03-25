اليوم السابع
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نيوزويك: اختبار عقار النقرس للوقاية من مضاعفات الرئة خلال الإصابة بكورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:01 م
نيوزويك: اختبار عقار النقرس للوقاية من مضاعفات الرئة خلال الإصابة بكورونا كورونا
فاطمة ياسر

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قام العلماء في كندا بإطلاق  دراسة لاختبار عقار يساعد في منع  الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من الموت بسبب تعرضهم لمضاعفات في الرئة، ونشرت هذه الدراسة في جريدة "newsweek".

وأوضحت الجريدة أنه قام  باحثون في معهد مونتريال هارت في كندا  إلى خضوع 6000 مريض بفيروس كورونا التاجي، وتم إعطائهم دواء "كولشيسين" و هو دواء مضاد للالتهابات يستخدم لعلاج النقرس والاضطراب الوراثي حمى البحر الأبيض المتوسط ​​، وهذه الأمر تعد من أعراضها ارتفاع شديد في درجات حرارة الجسم.

وقال البروفيسور جان كلود تارديف ، مدير مركز الأبحاث في معهد مونتريال للقلب في كندا،  إن فريقه يعتقد أن الدواء يمكن أن يوقف ما يعرف باسم عاصفة السيتوكين وهي رد فعلٍ مناعيٍ  يؤدي إلى قيام الخلايا المناعية باعتداء شرس على الرئتين.

ووفقًا لبيان المعهد  الذي أكد أن هذا الدواء قد يقلل من المضاعفات المرتبطة بـ COVID-19  كورونا فيروس، لدى البالغين المعرضين للخطر.

وأكد الباحثون أن هذا الدواء  غير مكلف ؛ وأنه  متاح ، وأوضحوا أن السبب الذي يجعلهم يعتقدوا  أنه قد يعمل بشكل جيد هو أنه عامل قوي مضاد للالتهابات.

والجدير بالذكر أنه  لا يوجد علاج COVID-19  فيروس كورنا التاجي،  وتم تأكيد أكثر من 396200 حالة في جميع أنحاء العالم منذ بدء تفشي المرض في وسط الصين أواخر العام الماضي ، وتوفي أكثر من 17،250 شخصًا ، ومن المعروف أن أكثر من 100300 قد تعافوا .

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