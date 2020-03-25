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نيابة سوهاج تطلب تحريات المباحث حول اتهام سيدة بقتل طفلها وتشريح الجثة

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:41 م
نيابة سوهاج تطلب تحريات المباحث حول اتهام سيدة بقتل طفلها وتشريح الجثة اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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أمرت نيابة جرجا جنوب سوهاج، اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج بطلب تحريات المباحث حول واقعة مقتل طفل عن طريق الخنق وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة بعدما انتقلت النيابة العامة لمعاينة ومناظرة الجثة، كما قامت النيابة باستدعاء والد الطفل المتوفى ووالدة المتهمة لسؤالهما حول اتهام والدة الطفل المتوفى بقتله.
 

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بالعثور على طفل جثة هامدة داخل منزل والدته وتبين وجود آثار خنق بالرقبة ووجود حبل، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها من أجل إلقاء القبض على المتهمة، حيث قامت بقتل نجلها عن طريق الخنق بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج عقب تكرار الخلاف بينها وبين زوجها وتهديده لها بالزواج من أخرى.

 

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا وتبين من التحريات الأولية لضباط إدارة البحث الجنائي أن قيام ربة منزل بقتل طفلها "أحمد. م" البالغ من العمر 3 سنوات وفرت هاربة خارج القرية.

 

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب خلافات الزوجية بعد إبلاغ زوجها في رغبته بالزواج من أخرى ومغادرتها منزل الزوجية والإقامة في منزل والدها.

 

وبسؤال الأب، قال في التحقيقات، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته قالت له فيه إنه لو لم يعيدها إلى منزل الزوجية مرة أخرى سوف تقوم بقتل أحد أبنائه وتندمه على كل شيء وأضاف أنه أنجب منها الطفل المجنى عليه وبنت عمرها 7 أشهر وأنه يتهما بارتكاب الواقعة ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرًا بالواقعة.

 


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