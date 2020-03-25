نيابة الجيزة تصرح بدفن جثمان مواطن لقى مصرعه إثر انقلاب دراجته البخارية

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة فى الجيزة بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى عقب انقلاب دراجة بخارية كان يستقلها بشارع مراد بالقرب من ميدان الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا من الأهالى بوجود حادث مرورى بشارع مراد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية ونتيجة للسرعة الزائدة انقلبت الدراجة، ونقل إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‎