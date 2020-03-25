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نقيب الصحفيين يعلن عن 7 قرارات من النقابة للتيسير على أعضائها

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:23 م
نقيب الصحفيين يعلن عن 7 قرارات من النقابة للتيسير على أعضائها ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد

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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن عدة إجراءات تم اتخاذها من مجلس النقابة وباتصالات منه ومن السكرتير العام الزميل محمد شبانة والزملاء مسئولي اللجان النوعية مع الجهات المعنية، لمساعدة أعضاء النقابة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وهي:

أولًا: اتخذ مجلس النقابة قرارًا بإعفاء حالات الانضمام الاستثنائي لمشروع العلاج السابق إقراره من المجلس من الغرامة في الحالات التالية:

1.المتعطلة صحفهم، أو المفصولين.

2.الذين تصادف وجودهم خارج البلاد خلال فترة الاشتراك الرسمي.

3.مراسلو الصحف بالمحافظات الذين لم يتمكنوا من الحضور في فترة الاشتراك الرسمي.

ويثبت التواجد خارج البلاد بجواز السفر، والمراسلين بخطاب من الجريدة. وتقرر مد فترة الاشتراك الاستثنائي في مشروع العلاج حتى يوم الخميس 2 أبريل، ويتم تحديد الإجراءات في ظل إغلاق النقابة بالتنسيق مع الزميل ايمن عبد المجيد مسئول لجنة العلاج.

ثانيا: تحويل بدل البطالة للزملاء المستحقين على بطاقاتهم الائتمانية بداية من الشهر الحالي مع تقديم موعد الصرف ليكون من يوم غد الخميس.

ثالثًا: إعادة الأقساط التي تم خصمها من بدلات الزملاء لصالح أقساط القروض من المصرف المتحد وبنك ناصر الاجتماعي، لحسابات بطاقاتهم الائتمانية، على أن تبدأ شهور الإعفاء من دفع الأقساط الستة من الشهر الحالى .

رابعًا: بدء شهور الإعفاء من دفع الأقساط الستة من شهر أبريل القادم، بالنسبة للزملاء الحاصلين على وحدات إسكان من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مدعومة من الدولة، بينما ستلتزم البنوك المتعاملة مع الصندوق بنفس التأجيل لنفس المدة للصحفيين الحاصلين على وحدات غير مدعومة وذلك بالتنسيق مع الزميل محمد سعد عبد الحفيظ .

خامسا: استمرار صرف المعاشات للزملاء في مواعيدها عن طريق بطاقات الائتمان، ومكتب البريد بالنقابة الذي سيكون مفتوحًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع خصيصا للمعاشات.

سادسا: استمرار العمل بمنفذ بيع المنتجات الغذائية بمبنى النقابة التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وفق القواعد المقررة من الحكومة، مع استمرار فصل مدخله كليًا عن مدخل النقابة المغلق وفق قرار المجلس.

سابعا: بقاء النقيب وأعضاء المجلس في حالة استعداد دائم على مدار الساعة لمتابعة شئون أعضاء النقابة في فترة حظر التحرك، المدعوون للتواصل معهم عند الحاجة عن طريق التليفون وكل وسائل الاتصال الإلكتروني المتاحة لهم.

 

 


نقابة الصحفيين

ضياء رشوان

اخبار مصر

حظر التجوال

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