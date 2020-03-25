نقيب البيطريين يطالب العيادات الالتزام بمواعيد حظر التجوال

كتبت آية دعبس

ناشد الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، رئيس اتحاد البيطريين العرب، الأطباء البيطريين على مستوى مصر باستيعاب الحالة الوبائية التي يمر بها العالم، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أصدرتها الحكومة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، مشيرا إلى أن الأمر للا يتعلق فقط بمواعيد لفتح وغلق العيادات البيطرية فقط.

اوضح نقيب البيطريين، فى بيان، أصدرته النقابة، اليوم، الأربعاء، أنه من منطلق طبيعة تخصصه "الميكروبيولوجي" يدرك المسارات المتعددة فى طرق التعامل مع الحالات الوبائية، مناشدا الأطباء البيطريين بالإلتزام بالمواعيد المذكورة والمحددة من قبل رئيس الوزراء الذى يتحرك بخطى سليمة و دقيقة و مدروسة.

وأضاف: أدرك ان أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية، فى أصعب الأوقات سيلبون من واقع ضمائرهم واجبهم الطبي تجاه الحيوان المريض، في أضيق الحدود، وبطرق كثيرة متعددة، كما اتمنى ايضا تقليل حركتكم في نفس الوقت للحفاظ على أنفسكم، وذويكم علنا نستفيد في الأيام القادمة، من ارتفاع درجات الحرارة، التي من شأنها تقليل الحمل الوبائي في البيئة المحيطة، وادرك اني اخاطب أطباء وطبيعة دراستهم تفرض عليهم تفهم الكثير عن هذه الأزمة، وأدرك أيضا مدى حرصكم على أداء واجبكم المهني تجاه مرضاكم، و الجميع يعلم دوركم الوطني في الوقاية للحفاظ على صحة الانسان و الذي وضح جليا بقوة في الأيام الماضية على مستوى جميع محافظات مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، أنه بداية من اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.