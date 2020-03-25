اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء: تخفيض ساعات العمل حتى الثانية ظهرا مراعاة لقرارات حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:43 ص
نقابة الأطباء: تخفيض ساعات العمل حتى الثانية ظهرا مراعاة لقرارات حظر التجوال نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت النقابة العامة للأطباء، إنه نظرا للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، والقرارات التى أعلنها المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء وحظر التجوال، فإنه تقرر أن تكون مواعيد العمل بالنقابة بداية من اليوم الأربعاء من التاسعة صباحا، وحتى الثانية بعد الظهر، بدلا من الرابعة مساء، خلال جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، إجازة أسبوعية للنقابة.
 
وكانت قد خاطبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب التأكيد على جميع المرافق الطبية بضرورة توفير المستلزمات الوقائية للأطباء، خاصة بعد ورود كثير من شكاوى الأطباء تفيد وجود نقص فى بعض المستلزمات الوقائية لهم أثناء المكافحة.
 
وطالبت النقابة، بالتأكيد على جميع المرافق الطبية بضرورة توفير المستلزمات الوقائية، مع ضرورة قيام جهات العمل بواجبها في عدم السماح بعمل أي طبيب دون إرتداء الواقيات الشخصية المطلوبة، وذلك حتى لا يتحول الطبيب نفسه من شخص يعالج المرضى إلى مصدر للعدوى لأسرته وللمجتمع، والتأكيد على جميع مديري المنشآت الطبية بضرورة إتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة هيئة مياه الشرب التابعة لها بضرورة عدم إنقطاع المياه عنها، وحال ضرورة إنقطاعها فيجب الحرص على ملء جميع خزانات المستشفى، حيث إن وجود المياه هي ركن أساسي في إجراءات مكافحة العدوي، لأنه حال إنقطاع المياه لأي سبب خارج عن الإرادة فسوف تضطر جهات العمل لتعليق الأعمال غير العاجلة لحين توفيرها.
 
وأكدت النقابة على ضرورة تقليص عمل المستشفيات والوحدات الصحية في العيادات الخارجية، وكذلك في أي تدخلات طبية غير عاجلة، مع ضرورة تقليل أعداد المرافقين والزوار للمستشفيات لمنع الإزدحام، مع ضرورة مراعاة عدم عمل الأطباء ذوي الأمراض المزمنة الخطيرة التي تؤثر على المناعة وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، حيث أن أعضاء الفريق الطبي هم الأكثر تعرضا لمخاطر العدوى والسماح لهم بالعمل في هذه الظروف قد يتسبب في إنتشار العدوى بدلا من تقليلها.

نقابة الاطباء

مواعيد عمل نقابة الاطباء

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تُحيل طبيبين للتحقيق لوصفهم أدوية لـ كورونا على "الفيس بوك"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:12 م

نقابة الأطباء تتبرع بـ 5 أجهزة تنفس صناعى لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:40 ص

عضو بنقابة الأطباء: 26 إصابة بكورونا بين أعضاء الفريق الطبى حتى الآن

الإثنين، 23 مارس 2020 01:51 م

نقابة أطباء القاهرة تطالب بالحد من الزحام بعيادات المستشفيات الحكومية لمنع العدوى

الإثنين، 23 مارس 2020 11:10 ص

نقابة أطباء الأسنان تطلق مبادرة لتشكيل فرق لمكافحة كورونا بالمحافظات

السبت، 21 مارس 2020 10:25 م

هل ارتداء الكمامة ضرورة وكيف يتم استخدامها؟.. نقابة الأطباء تجيب (فيديو)

السبت، 21 مارس 2020 10:54 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة