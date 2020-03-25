نقابة الأطباء: تخفيض ساعات العمل حتى الثانية ظهرا مراعاة لقرارات حظر التجوال

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إنه نظرا للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، والقرارات التى أعلنها المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء وحظر التجوال، فإنه تقرر أن تكون مواعيد العمل بالنقابة بداية من اليوم الأربعاء من التاسعة صباحا، وحتى الثانية بعد الظهر، بدلا من الرابعة مساء، خلال جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، إجازة أسبوعية للنقابة.

وكانت قد خاطبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب التأكيد على جميع المرافق الطبية بضرورة توفير المستلزمات الوقائية للأطباء، خاصة بعد ورود كثير من شكاوى الأطباء تفيد وجود نقص فى بعض المستلزمات الوقائية لهم أثناء المكافحة.

وطالبت النقابة، بالتأكيد على جميع المرافق الطبية بضرورة توفير المستلزمات الوقائية، مع ضرورة قيام جهات العمل بواجبها في عدم السماح بعمل أي طبيب دون إرتداء الواقيات الشخصية المطلوبة، وذلك حتى لا يتحول الطبيب نفسه من شخص يعالج المرضى إلى مصدر للعدوى لأسرته وللمجتمع، والتأكيد على جميع مديري المنشآت الطبية بضرورة إتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة هيئة مياه الشرب التابعة لها بضرورة عدم إنقطاع المياه عنها، وحال ضرورة إنقطاعها فيجب الحرص على ملء جميع خزانات المستشفى، حيث إن وجود المياه هي ركن أساسي في إجراءات مكافحة العدوي، لأنه حال إنقطاع المياه لأي سبب خارج عن الإرادة فسوف تضطر جهات العمل لتعليق الأعمال غير العاجلة لحين توفيرها.

وأكدت النقابة على ضرورة تقليص عمل المستشفيات والوحدات الصحية في العيادات الخارجية، وكذلك في أي تدخلات طبية غير عاجلة، مع ضرورة تقليل أعداد المرافقين والزوار للمستشفيات لمنع الإزدحام، مع ضرورة مراعاة عدم عمل الأطباء ذوي الأمراض المزمنة الخطيرة التي تؤثر على المناعة وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، حيث أن أعضاء الفريق الطبي هم الأكثر تعرضا لمخاطر العدوى والسماح لهم بالعمل في هذه الظروف قد يتسبب في إنتشار العدوى بدلا من تقليلها.