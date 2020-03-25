نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه والجميع في انتظار realme 6i

بعد النجاح الساحق الذي حققته شركة realme عقب إطلاقها لوحش الألعاب، realme C3 الفلاش سيل، تستعد الآن لأطلاق دُفعة أخرى يوم 26 مارس في السوق المصري.

ونفذت جميع وحدات هاتف realme C3 بعد 60 دقيقة فقط من إطلاق الهاتف للبيع خلال الفلاش سيل على موقع سوق.كوم، كما تلقت realme دعماً استثنائياً من الجمهور الذي أشار إلى أن "أداء الألعاب على realme C3 رائع".

وأنه "أقوى الهواتف الاقتصادية في السوق منذ وقتٍ طويل!"

ومن المتوقع أن تطرح realme هاتفها لأول عملية بيع في السوق، بينما يبدأ طرح realme 6i للبيع المُسبق على سوق. كوم ابتداءً من 1 أبريل وحتى 6 أبريل 2020.

يأتي هاتف realme C3 بكاميرا فريدة ومميزة، وتشمل الكاميرات؛ كاميرا خلفية ثلاثية AI تُقدم تجربة بصرية رائعة عن التقاط الصور، الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة ماكرو الفائقة بحجم 4 سم ، مع كاميرا أمامية مميزة تمكنك من الحصول على تجارب صور سيلفي رائعة.

ويأتي الهاتف أيضًا بشاشة عالية الدقة كاملة بحجم 6.5 بوصة مع ميني دروب، بحجم 6.5 بوصة + نسبة عالية من الشاشة إلى الجسم تصل إلى 89.8٪.

والأكثر أهمية أن هاتف realme C3 هو أول هاتف يأتي بمعالج MTK MediaTek Helio G70 في العالم، ووفقًا لما قاله مُستخدمي realme، فإنهم يعتبرون أن "realme C3 جاهز ليصبح ملكًا للهواتف الذكية للفئة الاقتصادية".

وفي الوقت نفسه، يُعتبر realme 6i كتحديث وترقية لـ realme 5 ، فإذا قارنا بين الإثنين سنجد إنهم يأتون بمميزات مُتشابه خاصة في ميزات الكاميرا الرباعية التي تحسنت من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل.

فيأتي الهاتف بكاميرا AI رباعية مع عدسة بزاوية عريضة للغاية 119 درجة، مدعومًا بعمر بطارية طويل الأمد بسعة ضخمة 5000mAh وشاحن 18 واط، والذي يأتي أكبر من الذي تم إطلاقه سابقًا في realme 5 بسعة 10 واط.

ومن المقرر أن يتم بدء بيع هاتف realme 6i في الأسواق بدءًا من يوم 7 أبريل القادم.