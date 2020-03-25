اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 01:47 م
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نافارو: البيت الأبيض لا يدرس إرجاء رسوم جمركية لمدة 3 أشهر

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:23 م
نافارو: البيت الأبيض لا يدرس إرجاء رسوم جمركية لمدة 3 أشهر نافارو
رويترز

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نفى أكبر مستشار تجاري للبيت الأبيض أن إدارة ترامب تدرس إرجاء مدفوعات رسوم جمركية على واردات سلع لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف المصاعب الاقتصادية الناجمة عن توقف للأنشطة الاقتصادية بسبب وباء فيروس كورونا.
 
وقالت مجموعات صناعية تمثل مصنعين محليين واتحادات عمال إن بعض أصحاب المصالح من الشركات الأمريكية يسعون لإقناع الإدارة وهيئة الجمارك وحماية الحدود باستحداث تأجيل.
 
وكتبت مجموعة أمريكيون من أجل أمريكا مزدهرة خطابا إلى القائم بأعمال مفوض هيئة الجمارك مارك مورجان تبدى فيه "قلقها البالغ إزاء المعلومات الأحدث بأن هيئته تقدم تأجيلات للرسوم الجمركية على الواردات وتدرس السماح بإرجاء مدته 90 يوما لجميع الرسوم الجمركية".
 
وقالت المجموعة، التي يرأسها دان ديميكو الرئيس التنفيذي لشركة نوكور، وهو مستشار سابق للرئيس دونالد ترامب، إن الإرجاء "يلحق الضرر بالمنتجين الأمريكيين الذين يعانون من واردات غير عادلة والآن يعانون من فيروس كورونا".
 
كانت بلومبرج ذكرت في وقت سابق نقلا عن أشخاص مطلعين لم تنشر أسماءهم أن هيئة الجمارك وهيئات أخرى تبحث مقترح الإرجاء.
 
لكن بيتر نافارو أكبر مستشار تجاري لترامب رفض التقرير وقال إنه يستند إلى مصادر مجهولة غير مطلعة على "سياسة التجارة في هذه الإدارة".
 
وقال نافارو، المعروف بوجهات نظره المتشددة إزاء الصين لرويترز "هذا خبر زائف". وأضاف "رسوم ترامب دفاع مهم في مواجهة العدوان الاقتصادي الصيني ونحن أقوى اليوم بسبب وجودها، رفع الرسوم سيثري ببساطة الصين على حساب العاملين الأمريكيين".

هيئة الجمارك

الجمارك

الرسوم الجمركية

كورونا

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