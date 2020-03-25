"مياه القليوبية": تحضير محاليل من الكلور تركيز 1% لتعقيم الأسطح والأرضيات

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك حفاظا على العاملين بالشركة والمواطنين.

وقام قطاع المعامل والجودة بالشركة برئاسة الدكتور على رضوان بتشكيل فريق من الكيميائيين والفنيين الذى قام بدوره فى تحضير محاليل من الكلور تركيز 1% لتعقيم الأسطح والأرضيات والمكاتب ومحلول الكحول الإيثيلى تركيز 70% لتعقيم اليدين والتوزيع على العاملين بكافة الأفرع والإدارات بالشركة لحماية ووقاية كافه العاملين.

كما أصدر لمهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، قرار بتشكيل لجنة للعمل على كيفية مواجهة الفيروس والعمل على تعزيز إجراءات المراقبة والوقاية لمنع انتشاره وتكثيف حملات التوعية بين العاملين من خلال المنشورات والبانرات التوعوية واللوحات الإرشادية بالإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة الوعي الصحي لدى العاملين.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.



إجراء التعقيم بمحطات المياه



تطهير إداراتالشركة ضد كورونا



تطهير معدات الشركة



تطهير مكاتب العاملين بالشركة