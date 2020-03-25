موسكو تحظر التجمعات وتغلق أغلب المتاجر لاحتواء فيروس كورونا

رويترز

قال رئيس بلدية موسكو على موقعه الإلكترونى، إن المدينة استحدثت مجموعة من الإجراءات، اليوم الأربعاء، بهدف احتواء تفشى فيروس كورونا المستجد، تشمل حظرا مؤقتا على تنظيم أى تجمعات عامة وتعليق المواصلات العامة المجانية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وقال رئيس البلدية سيرجى سوبيانين، إن متاجر الأغذية والبنوك ستظل مفتوحة.

وسجلت روسيا، 658 حالة إصابة بالفيروس 410 حالات منها فى موسكو.

وكان المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن ثمة مشاورات جدية لاحتمال إلغاء العرض العسكرى بمناسبة الذكرى الــ" 75 ليوم النصر على الفاشية" فى موسكو هذا العام، وأضاف المتحدث - في تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن هذه المسألة قيد المناقشة حاليا، وأنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بعد حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار المناسب سيتخذ في الوقت المناسب ، وسيتم الإعلان عنه.

وحول إمكانية إقامة العرض العسكري في هذه الذكرى بدون جمهور، قال بيسكوف "إن الوضع الحالي يجبرنا على أن نكون مرنين، وإنه من الضروري القيام بكل شيء بطريقة تجعلنا نشيد ببطولة شعبنا وبلدنا العظيم مع عدم تعريض صحة الناس للخطر". حسب تعبيره

وكانت روسيا قررت في وقت سابق إلغاء المنتدى الاقتصادى في مدينة "سوتشي " ومنتدى "سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي " بسبب انتشار فيروس "كورونا".